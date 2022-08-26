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«Все очень близко». Агент Захаряна – о трансфере в «Челси»

26 августа 2022, 01:00
3

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, дал понять, что его клиент близок к переходу в «Челси».

«Захарян и «Челси»? Всe очень близко», – сказал агент.

Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

  • Захарян – воспитанник «Динамо».
  • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
  • Контракт 19-летнего футболиста с клубом действует до 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен
Комментарии (3)
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Artemka444
1661479741
Да и сидеть там!!!
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jek718875
1661483241
Челси? Его место в Текстильщике(Иваново)
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neim
1661493806
А опровержение этой новости когда будет, сегодня, или уже ждать до завтра ?
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