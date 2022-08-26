«Все очень близко». Агент Захаряна – о трансфере в «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, дал понять, что его клиент близок к переходу в «Челси».

«Захарян и «Челси»? Всe очень близко», – сказал агент.

Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт 19-летнего футболиста с клубом действует до 2024 года.

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