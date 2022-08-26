Агент Захаряна отреагировал на новость о переговорах с «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, подтвердил интерес к игроку со стороны «Челси».
«Челси» хочет купить Захаряна? Это правда», – заявил агент.
Сообщалось, что покупка хавбека обойдется англичанам в 15 миллионов евро.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Контракт 19-летнего футболиста с клубом действует до 2024 года.
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Источник: «РБ Спорт»