«Манчестер Юнайтед» сделал выбор между Траппом и Дубравкой

«Манчестер Юнайтед» определился с новым дублером для Давида Де Хеа.
Клуб подпишет вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравку. Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа за 5 миллионов фунтов.
Также «МЮ» претендовал на голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа, однако переход немца оказался невозможен из-за его желания остаться в нынешней команде.
Сообщалось, что действующий победитель Лиги Европы требовал за своего футболиста 25 миллионов евро – такую цену в «Юнайтед» посчитали завышенной.
Источник: твиттер Фабрицио Романо