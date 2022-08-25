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«Манчестер Юнайтед» сделал выбор между Траппом и Дубравкой

25 августа 2022, 16:16

«Манчестер Юнайтед» определился с новым дублером для Давида Де Хеа.

Клуб подпишет вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравку. Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа за 5 миллионов фунтов.

Также «МЮ» претендовал на голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа, однако переход немца оказался невозможен из-за его желания остаться в нынешней команде.

Сообщалось, что действующий победитель Лиги Европы требовал за своего футболиста 25 миллионов евро – такую цену в «Юнайтед» посчитали завышенной.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Айнтрахт Ньюкасл Дубравка Мартин Трапп Кевин
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