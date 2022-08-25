ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение травмированного Кучаева на скамейке

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за нахождение травмированного Кучаева на скамейке запасных во время матча с «Ахматом» (4:2), сообщает глава комитета Артур Григорьянц.

«В рапорте была запись: «Выбывший из заявки в результате экстренной замены Кучаев в течении первого тайма находился на скамейке команды». За нахождение в технической зоне постороннего лица футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей по статье 92», – сказал Григорьянц.