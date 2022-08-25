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  • ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение травмированного Кучаева на скамейке

ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение травмированного Кучаева на скамейке

25 августа 2022, 15:15
2

КДК РФС оштрафовал ЦСКА за нахождение травмированного Кучаева на скамейке запасных во время матча с «Ахматом» (4:2), сообщает глава комитета Артур Григорьянц.

«В рапорте была запись: «Выбывший из заявки в результате экстренной замены Кучаев в течении первого тайма находился на скамейке команды». За нахождение в технической зоне постороннего лица футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей по статье 92», – сказал Григорьянц.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 6 туров.
  • Кучаев в этом сезоне забил 2 гола в 5 играх.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Кучаев Константин
Комментарии (2)
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CSKA57
1661440577
Что и требовалось доказать...
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GM
1661453125
А воплей-то было...
Ответить
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