Ловчев: «Федун – хороший строитель стадиона, но плохой строитель клуба»

ДОСТИЖЕНИЯ СПАРТАКА
Чемпионы — 1 раз
Суперкубок — 1 раз
Второе место — 6 раз
Третье место — 3 раза
Кубок РФ — 2 раза
ЛОВЧЕВ играл за Спартак в первой лиге, откуда с позором был изгнан.
Переметнулся в ДИНАМО. Но и там его быстро выгнали вон.
ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ также выгоняли этого склочного импотента)
Не скрывал, что ради карьеры вступил в КПСС, а ради бабла готов на всё)
Все чет
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.
«Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.
Федун – это не «Спартак», это объединение людей. Слава богу, что Федун построил стадион, он хороший строитель, но плохой строитель клуба», – сказал Ловчев.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам