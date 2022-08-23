Ловчев: «Федун – хороший строитель стадиона, но плохой строитель клуба»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

«Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.

Федун – это не «Спартак», это объединение людей. Слава богу, что Федун построил стадион, он хороший строитель, но плохой строитель клуба», – сказал Ловчев.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам