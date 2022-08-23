Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ловчев: «Федун – хороший строитель стадиона, но плохой строитель клуба»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Буквально все говорят: «Хотим поблагодарить Федуна за стадион». И я хочу это сделать, честь и хвала, но не этим ценен «Спартак» и футбольный клуб, а отношением и аурой.

    Федун – это не «Спартак», это объединение людей. Слава богу, что Федун построил стадион, он хороший строитель, но плохой строитель клуба», – сказал Ловчев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

    Новости по теме
    «Он заслужил это». Гаджиев предложил наградить Федуна за 18 лет президентства в «Спартаке» 1
    Ловчев рассказал, как повлиял на уход Федуна из «Спартака» 8
    Шалимов: «Федуну не повезло не найти своего Гинера» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +198

      rac531 20 минут назад

      ДОСТИЖЕНИЯ СПАРТАКА
      Чемпионы — 1 раз
      Суперкубок — 1 раз
      Второе место — 6 раз
      Третье место — 3 раза
      Кубок РФ — 2 раза

      ЛОВЧЕВ играл за Спартак в первой лиге, откуда с позором был изгнан.
      Переметнулся в ДИНАМО. Но и там его быстро выгнали вон.
      ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ также выгоняли этого склочного импотента)
      Не скрывал, что ради карьеры вступил в КПСС, а ради бабла готов на всё)
      Все чет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24909

      JTherry > rac531 2 минуты назад

      ты забыл написать, что эти "достижения Спартака" - во время президентства в нем Федуна...) кстати, Ловчев тоже был чемпионом СССР именно в Спартаке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5121

      Беспонтий 1 час назад

      если жеку не дразнить он вполне самодостаточно может произносить мудрые человеческие фразы
      невзирая на получаемое количество зерновой смеси

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +198

      rac531 > Беспонтий 19 минут назад

      Примерчик хоть один можно?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      kvm 1 час назад

      Его как лоха все эти годы доили всякие проходимцы/проходимки в клубе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17122

      житель СПб 2 часа назад

      На мой взгляд, мудрые слова.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11