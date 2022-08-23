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    Ловчев рассказал, как повлиял на уход Федуна из «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.

    «После ухода Федуна ощутил облегчение.

    Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе» – сказал Ловчев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +198

      rac531 28 минут назад

      ПОЗОРИШЬ ТЫ, ЛОВЧЕВ!
      Вначале ты с сотоварищами вывел ""Спартак" в первую лигу.
      Когда тебя с треском выгнали из Спартака, ты ушел в ДИНАМО)))
      Впрочем тебя и оттуда с позором вышибли)

      С другой стороны ты привык, что тебя гонят отвсюду.
      Сколько жен, тебя, склочного импотента от рожения, прогнало?

      0
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      Рейтинг: +1351

      Artemka444 1 час назад

      Спартак и так посмешищем стал, дальше ещё хуже будет!!!!

      0
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      Рейтинг: +5121

      Беспонтий 1 час назад

      если вылететь из клетки и гордо насрать на портьеры с карниза работа
      то да
      главное облегчение получил

      1
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      Рейтинг: +37

      Romeo 123 1 час назад

      Старый маразматик, молчал бы

      1
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      Рейтинг: +726

      шахта Заполярная 1 час назад

      Ловчев не человек - Ловчев флюгер.

      0
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      Рейтинг: +285

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Уход Федуна пойдёт клубу на пользу...уверен, Ловчев прав

      2
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      Рейтинг: +198

      rac531 > Красногвардейчик 27 минут назад


      БЮДЖЕТ СПАРТАКА в СЕЗОНЕ 2020-2021 - 8,6 млрд.руб.
      Интересно какой он будет после ухода ФЕДУНА?

      Уверен, что СПАРТАК в самом ближайшем будущем будет уничтожен((

      0
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      Рейтинг: +4340

      mopecekca 2 часа назад

      позорище это ты, лофчев

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