Ловчев рассказал, как повлиял на уход Федуна из «Спартака»

ПОЗОРИШЬ ТЫ, ЛОВЧЕВ!
Вначале ты с сотоварищами вывел ""Спартак" в первую лигу.
Когда тебя с треском выгнали из Спартака, ты ушел в ДИНАМО)))
Впрочем тебя и оттуда с позором вышибли)
С другой стороны ты привык, что тебя гонят отвсюду.
Сколько жен, тебя, склочного импотента от рожения, прогнало?
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.
«После ухода Федуна ощутил облегчение.
Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе» – сказал Ловчев.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам