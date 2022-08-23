Ловчев рассказал, как повлиял на уход Федуна из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента клуба.

«После ухода Федуна ощутил облегчение.

Мало кто вспомнит, что год назад я в качестве председателя физкультурно‑спортивного общества «Спартак» открытым письмом обратился к руководителю «Лукойла», где написал, что Федун с женой позорит не только клуб, но и «Лукойл». Я увидел результат своей работы в том числе» – сказал Ловчев.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам