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    Хави обеспокоен ситуацией с Кунде. Он может бесплатно уйти из «Барселоны» из-за проблем с регистрацией

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с летним новичком Жюлем Кунде.

    • Клуб не может зарегистрировать француза из-за финансовых проблем.
    • Каталонцам нужно найти 20 миллионов евро, чтобы внести защитника в заявку.
    • Если до 31 августа этого не произойдет, Кунде получит право уйти бесплатно.
    • «Барса» должна заплатить за него «Севилье» 50+10 миллионов евро.

    «Меня беспокоит ситуация с Кунде. Наше руководство проделывает невероятную работу. Но проблема в том, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле.

    Футболист все понимает. Посмотрим, что будет дальше», – заявил Хави.

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    Источник: Marca

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    22.08.2022 22:50
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