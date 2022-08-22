Хави обеспокоен ситуацией с Кунде. Он может бесплатно уйти из «Барселоны» из-за проблем с регистрацией

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с летним новичком Жюлем Кунде.

Клуб не может зарегистрировать француза из-за финансовых проблем.

Каталонцам нужно найти 20 миллионов евро, чтобы внести защитника в заявку.

Если до 31 августа этого не произойдет, Кунде получит право уйти бесплатно.

«Барса» должна заплатить за него «Севилье» 50+10 миллионов евро.

«Меня беспокоит ситуация с Кунде. Наше руководство проделывает невероятную работу. Но проблема в том, что мы подписывали его для того, чтобы выпускать на поле.

Футболист все понимает. Посмотрим, что будет дальше», – заявил Хави.