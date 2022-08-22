«Барселоне» нужно 20 миллионов для регистрации Кунде. Он может бесплатно уйти из клуба

«Барселоне» не разрешают внести в заявку летнего новичка Жюля Кунде.
Чтобы зарегистрировать защитника, каталонцам нужно найти 20 миллионов евро.
У клуба осталось чуть больше недели. Если до 31 августа француза официально не заявят, он получит право уйти бесплатно.
«Барса» рассчитывает заработать нужную сумму на продаже Пьера-Эмерика Обамеянга, Мемфиса Депая, Серджино Деста, Мартина Брайтвайта или Самуэля Умтити.
- Кунде был куплен у «Севильи» за 50+10 миллионов евро.
- «Барселона» объявила о трансфере еще 28 июля.
- На игрока также претендовал «Челси».
Источник: AS