Павлюченко прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

«Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо!

Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну... Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет.

Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будет его вспоминать как хорошего человека», — сказал Павлюченко.