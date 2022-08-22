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    Павлюченко прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    «Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо!

    Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну... Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет.

    Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будет его вспоминать как хорошего человека», — сказал Павлюченко.

    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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