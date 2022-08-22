Павлюченко прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

«Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо!

Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну... Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет.

Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будет его вспоминать как хорошего человека», – сказал Павлюченко.

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам