РПЛ. «Зенит» победил «Торпедо», забив на 85-й и 88-й минутах, и вышел на первое место

«Зенит» обыграл «Торпедо» в домашнем матче 6-го тура РПЛ – 2:0. Голы в концовке встречи забили Иван Сергеев и Малком.

Петербургский клуб набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Спартака» и ЦСКА – одно очко.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 85; 2:0 – Малком, 88.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Круговой, 82), Барриос (Ерохин, 81), Вендел, Мантуан (Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90), Кассьерра (Сергеев, 68).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин (Шумских, 90), Прошкин, Померко (Рейхмен, 62), Нетфуллин, Енин, Эркинов (Лебеденко, 78), Караев (Турищев, 46), Лаптев (Калмыков, 62).

Предупреждения: нет – Самсонов, 27; Померко, 35.

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