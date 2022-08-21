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    РПЛ. «Зенит» победил «Торпедо», забив на 85-й и 88-й минутах, и вышел на первое место

    «Зенит» обыграл «Торпедо» в домашнем матче 6-го тура РПЛ – 2:0. Голы в концовке встречи забили Иван Сергеев и Малком.

    Петербургский клуб набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Спартака» и ЦСКА – одно очко.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сергеев, 85; 2:0 – Малком, 88.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Круговой, 82), Барриос (Ерохин, 81), Вендел, Мантуан (Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90), Кассьерра (Сергеев, 68).

    «Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин (Шумских, 90), Прошкин, Померко (Рейхман, 62), Нетфуллин, Енин, Эркинов (Лебеденко, 78), Караев (Турищев, 46), Лаптев (Калмыков, 62).

    Предупреждения: нет – Самсонов, 27; Померко, 35.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии48
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    • ...
      Рейтинг: +666

      БеZуМныЙ 4 минуты назад

      Чемпионы взгромоздились на своё заслуженное 1 место. Хряки, временно посидев на 1 месте недельку, пошли вниз на своё 10 место. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10935

      knikos > БеZуМныЙ 58 секунд назад

      Причём после свиней отмывать пришлось ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +834

      Сделаны из Дерева > БеZуМныЙ 34 секунды назад

      Степан здорова! таблеточку срочно))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +834

      Сделаны из Дерева > БеZуМныЙ 8 секунд назад

      Липовые чампионы)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Zenit40k 4 минуты назад

      Ну Зенит на заслуженном первом месте )

      2
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      Рейтинг: +16863

      paracetamol 5 минут назад

      Чем больше морковских команд, тем больше очков у Зенита. Зенит - чемпион!

      3
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      ...
      Рейтинг: +666

      БеZуМныЙ > paracetamol 2 минуты назад

      Московские команды поставщики очков для Зенита, особенно срамтак. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16863

      paracetamol > БеZуМныЙ 1 минуту назад

      И засрамтаги тоже!

      1
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      Рейтинг: +17099

      житель СПб 6 минут назад

      Бывают очень тяжелые игры. Эта была такой. И от этого победа ничуть не менее важна и заслужена. Очень тяжело преодолевать такие автобусы! Мы знаем примеры, когда и Барселона проигрывала автопаркам... И все-же, на мой взгляд лучшим был Бабурин. Который очень хотел доказать своему бывшему клубу, что он много чего стоит. Поздравляю Зенит! И уважение за стойкость (но не за автобус) Торпедо.

      0
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      Рейтинг: +16863

      paracetamol > житель СПб 1 минуту назад

      Понимашь в чем дело. У Семака одна тактика и на лидеров, и на аутсайдеров. Вторые приспосабливаются, садясь в автобус, а первые, кажись, хотят выиграть (что неразумно) и раскрываются. Вот и весь рецепт чемпионства!

      1
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      Рейтинг: +10935

      knikos > житель СПб 1 минуту назад

      А у Бабурина были "смертельные " сейвы ? Нет , не было ! Что он такого выдающегося совершил ? Брал мячи , которые и средний вратарь просто обязан брать .

      0
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      Рейтинг: +11650

      Вомбат 10 минут назад

      Если Зенит так же медленно и примитивно будет играть со Спартаком, то лидерство в таблице потеряет. Но что-то мне подсказывает, что через тур мы увидим совсем другой Зенит.

      1
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      Рейтинг: +2430

      Ruryu > Вомбат 6 минут назад

      Конечно другой Зенит будет. И оппонент,не Торпедо.

      1
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      Рейтинг: +10935

      knikos > Вомбат 6 минут назад

      Да в том-то и дело , что против играющих , сильных команд Зенит играет намного лучше ! Мотивация совсем другая. Я вот опасаюсь за игру с Уралом. Опять вничью сгоняют. Со Спамом будет совсем другая игра . Причём , с обеих сторон . Спам же не играет в трёхэтажный автобус , да ещё и спаренный...

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      Рейтинг: +16863

      paracetamol > knikos 3 секунды назад

      Кому-то надо в ФОНБЕТЕ зарабатывать!

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      Рейтинг: +2411

      andrej-lucevich 10 минут назад

      Торпедо отдельный респект за то, что 85 минут держали оборону !!!

      1
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      Рейтинг: +11650

      Вомбат > andrej-lucevich 6 минут назад

      Никакого респекта Торпедо за антифутбол. 35:1 по ударам и 10:0 в створ. Стояли все в своей штрафной, да выносы делали. Просто Зенит был сегодня немногим лучше.

      1
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      Рейтинг: +10935

      knikos > andrej-lucevich 4 минуты назад

      держали оборону ... на месте Кассьеры был бы более уверенный в себе игрок , так Торпедо двушку ещё бы в первом тайме получил .

      0
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      Рейтинг: +2430

      Ruryu > Вомбат 3 минуты назад

      Не был лучшим. Просто "автобус пробил колесо".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +666

      БеZуМныЙ 10 минут назад

      Стоит похвалить Педо. Долго держались автобусом. Чемпионов с победой. Гыгыгы

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    • ...
      Рейтинг: +7861

      vladik12 17 минут назад

      Это пестец! Кого впустили в РПЛ? Ни одного нормального выхода на чужую половину поля! Тупо отбив. Даже любители из Лихтенштейна сыграли бы интереснее.
      Я куею от таких "торпЭд", дорогая редакция.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5087

      Беспонтий 18 минут назад

      " Но на челе моем — сомнения ни тени,
      Зато — уверенность в конце.
      Мы все стоим под звуки овощного танго,
      Под крики «гол», под запах полиуретана,
      И от привычки улыбаться беспрестанно
      Крепчает кожа на лице."(с)Несчастный случай.
      -----------------------------------------------------------------------
      почему всё не так
      вроде всё как всегда
      сине белое
      и голубое
      но на поле своём
      почему чехарда?

      мда.
      и лучше б играли
      болбои..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11991

      DeStar 20 минут назад

      я точно не фанат зенита, но молодцы, при всем уважении к более слабому и, наверное, многим любимому торпедо
      нельзя играть просто стоя в своей штрафной
      Я повидал много автобусов, от атлетико мадрид ,и до цска в матче с реалом, когда влашич забил вначале и потом цска сидел в автобусе
      но сегодня был прямо автобус автобусов, когда даже не пресингуешь
      зенит наказал
      зенит заслужил и зенит. конечно, наиграл

      4
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      Рейтинг: +285

      saf05 > DeStar 13 минут назад

      Ты представь ЛЧ и Зенит, там торпедо не будет, да и Зенита не будет

      0
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      Рейтинг: +2430

      Ruryu > DeStar 8 минут назад

      Чтоб идти вперёд,надо уметь держать мяч,а Вы,у Торпедо,видели это? Автобус,их единственное спасение. Другое дело,что не вытянули по итогу...

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