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РПЛ. «Зенит» победил «Торпедо», забив на 85-й и 88-й минутах, и вышел на первое место

21 августа 2022, 19:22
73

«Зенит» обыграл «Торпедо» в домашнем матче 6-го тура РПЛ – 2:0. Голы в концовке встречи забили Иван Сергеев и Малком.

Петербургский клуб набрал 14 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Спартака» и ЦСКА – одно очко.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 85; 2:0 – Малком, 88.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Мостовой (Круговой, 82), Барриос (Ерохин, 81), Вендел, Мантуан (Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90), Кассьерра (Сергеев, 68).

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кожемякин (Шумских, 90), Прошкин, Померко (Рейхмен, 62), Нетфуллин, Енин, Эркинов (Лебеденко, 78), Караев (Турищев, 46), Лаптев (Калмыков, 62).

Предупреждения: нет – Самсонов, 27; Померко, 35.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (73)
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neveldomha
1661099056
Футбол победил антифутбольный автобус и это здорово!!!!
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PAREVG.
1661099241
Очень жаль что Торпедо не продержались еще несколько минут.
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ААМ
1661099333
С позорной победой, но с заслуженным первым местом. Нельзя даже с аутсайдером играть в пол ноги.
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Spirit_78
1661099485
С победой, Питер! Продавили всё-таки этот несчастный автобус!
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DeStar
1661099546
я точно не фанат зенита, но молодцы, при всем уважении к более слабому и, наверное, многим любимому торпедо нельзя играть просто стоя в своей штрафной Я повидал много автобусов, от атлетико мадрид ,и до цска в матче с реалом, когда влашич забил вначале и потом цска сидел в автобусе но сегодня был прямо автобус автобусов, когда даже не пресингуешь зенит наказал зенит заслужил и зенит. конечно, наиграл
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vladik12
1661099681
Это пестец! Кого впустили в РПЛ? Ни одного нормального выхода на чужую половину поля! Тупо отбив. Даже любители из Лихтенштейна сыграли бы интереснее. Я куею от таких "торпЭд", дорогая редакция.
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paracetamol
1661100450
Чем больше морковских команд, тем больше очков у Зенита. Зенит - чемпион!
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B.G.
1661100797
Сережка Семак рад и спокоен теперь, еврокубки отменили......
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knikos
1661101021
Огромная проблема Зенита против таких автобусов - полное отсутствие подготовленных ударов со средней и дальней дистанции , всё хотят буквально занести мяч в ворота , что , собственно , сегодня и получилось . Ну и со штрафными огромнейшая проблема . Как Ракиты не хватает ... Паредеса ...я уже и не говорю о Халке ...
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BarStep
1661101078
Матч прошел в режиме фитнесс тренировки.. В первом тайме не вспотел никто.. Все скучали. Серега матч ЦСКА-Ахмат не смотрел, видимо наводил лоск в салоне.. А как же, по телеку будут показывать.. К зиме жду ярмарку по распродаже бразилозависимости.. Слишком хорошо (много) - это тоже плохо.. Да и Серега думаю засиделся.. Пора, пора.
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