Первая лига. «Рубин» на 92-й минуте вырвал гостевую победу над «Волгой»

«Рубин» в шестом туре Первой лиги обыграл «Волгу». Решающий мяч забил летний новичок Джоэл Фамейе в компенсированное время второго тайма.

У «Волги» с пенальти отличился воспитанник «Ахмата» Чингиз Магомадов.

С 37-й минуты «Волга» была в меньшинстве после удаления Александра Сапеты. Для экс-динамовца это был дебютный матч в Ульяновске.

«Рубин» поднялся на четвертое место. У «Волги» после шести туров одно очко в активе. Команда идет последней.

Россия. Первая лига. 6-й тур

Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мусаев, 12; 1:1 – Магомадов, 25 (с пенальти); 1:2 – Фамейе, 90+2.

Удаления: Сапета, 37 (вторая ж.к.) – нет.

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