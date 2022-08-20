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    Лещук: «Карма Умярова? Надо меньше разговаривать»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал голевую ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в шестом туре РПЛ (1:0).

    «Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого», – сказал Лещук.

    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    20.08.2022 21:15
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