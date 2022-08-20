Лещук: «Карма Умярова? Надо меньше разговаривать»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал голевую ошибку полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в шестом туре РПЛ (1:0).

«Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого», – сказал Лещук.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам