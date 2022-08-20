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    «Готовы играть хоть 10». Зеленов – о 5 матчах «Спартака» с «Зенитом» за сезон

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как в клубе относятся к увеличению числа матчей с «Зенитом» в сезоне-2022/23.

    • В РПЛ москвичи и петербуржцы сыграют в сентябре и мае.
    • Также команды попали в одну группу в Кубке России.
    • В Суперкубке «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 4:0.

    – Обрадовались или разочаровались попаданию на «Зенит» в Кубке России?

    – Да нет. Приняли это как должное. Интересно. Новый формат Кубка. Этого следовало ожидать. Будем биться, рубиться. Ждем расписания матчей.

    – Пять матчей с «Зенитом» за год – многовато?

    – Нужно болельщиков спрашивать. Футболисты готовы играть хоть десять. А там посмотрим.

    Самое главное – титул и итоговое место в турнирной таблице. А сколько матчей с «Зенитом», хоть десять.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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