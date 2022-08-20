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    Мампасси прокомментировал свое удаление в матче «Химки» – «Локомотив»

    Центральный защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, как арбитр Иван Сиденков объяснил свое решение показать игроку красную карточку.

    • Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).
    • Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.
    • Рефери сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

    «За что удалили? Не знаю. Судья сказал, что я играл в тело и не считаюсь последним защитником. Сказал, что я сорвал голевой момент», – сообщил Мампасси.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4741

      PAREVG. 1 час назад

      Хоть я Мампаси за защитника не считаю, рад удалению и надеюсь на длительную дисквалификацию, признаю, что в том эпизоде, желтая карточка это максимум.

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      Рейтинг: -181

      Fenix forever 1 час назад

      Мампаси...чо **** с твоим родным городом ? Мариуполь в руинах, а ты чем занимаешься ?

      0
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      Рейтинг: +18

      Julia-garlef 2 часа назад

      ПиДе ский судья украл у локо победу с нижним и с химками пытался нагадить

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      Рейтинг: +18

      Julia-garlef 2 часа назад

      отдайте вонючкам вторую звезду указом путина и уберите ********* судейский беспредел

      0
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      Рейтинг: +2463

      фанат джигурды 2 часа назад

      И все равно это не игрок, а посмешище!!!
      Как и Дуракозян, и Игнатьев!!!

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      Рейтинг: +157

      НикКин 2 часа назад

      Судейская клоунада продолжается

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