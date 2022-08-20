Мампасси прокомментировал свое удаление в матче «Химки» – «Локомотив»

Центральный защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал, как арбитр Иван Сиденков объяснил свое решение показать игроку красную карточку.

Футболиста «Локо» удалили в конце первого тайма матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

Мампасси совершил отмашку и попал рукой в лицо Резиуану Мирзову.

Рефери сначала наказал защитника предупреждением, но после консультации с VAR удалил его, потратив на принятие решения около 6 минут.

«За что удалили? Не знаю. Судья сказал, что я играл в тело и не считаюсь последним защитником. Сказал, что я сорвал голевой момент», – сообщил Мампасси.