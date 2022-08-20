РПЛ. «Локомотив» разгромил «Химки», впервые победив в этом сезоне

В шестом туре чемпионата России «Локомотив» на выезде крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

Голы в этом матче забивали Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

Москвичи весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Марка Мампасси.

«Локо» впервые победил в сезоне-2022/23 и покинул зону стыков.

«Химки» потерпели второе поражение подряд после смены главного тренера.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 22; 0:2 – Камано, 34; 0:3 – Марадишвили, 90+1.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Долгов, 46), Боженов (Черный, 46), Волков, Глушаков (Гулиев, 65), Мирзов (Зуев, 60), Ломовицкий, Гбане, Руденко (Садыгов, 86).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас (Петров, 84), Керк (Миранчук, 84), Игнатьев (Раконьяц, 73), Камано (Куликов, 65), Изидор (Марадишвили, 46).

Предупреждения: Гбане, 17; Волков, 29; Боженов, 45+2; Мирзов, 45+6; Долгов, 60 – Карпукас, 11; Баринов, 52.

Удаление: нет – Мампасси, 45+1.

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