Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Локомотив» разгромил «Химки», впервые победив в этом сезоне

    В шестом туре чемпионата России «Локомотив» на выезде крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

    Голы в этом матче забивали Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

    Москвичи весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Марка Мампасси.

    «Локо» впервые победил в сезоне-2022/23 и покинул зону стыков.

    «Химки» потерпели второе поражение подряд после смены главного тренера.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Керк, 22; 0:2 – Камано, 34; 0:3 – Марадишвили, 90+1.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Долгов, 46), Боженов (Черный, 46), Волков, Глушаков (Гулиев, 65), Мирзов (Зуев, 60), Ломовицкий, Гбане, Руденко (Садыгов, 86).

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас (Петров, 84), Керк (Миранчук, 84), Игнатьев (Раконьяц, 73), Камано (Куликов, 65), Изидор (Марадишвили, 46).

    Предупреждения: Гбане, 17; Волков, 29; Боженов, 45+2; Мирзов, 45+6; Долгов, 60 – Карпукас, 11; Баринов, 52.

    Удаление: нет – Мампасси, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Странное удаление игрока «Локо»: отмахнулся от Мирзова в 30 метрах от ворот, но получил прямую красную 6
    Газзаев отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Локомотив»
    Баринов, Игнатьев и Изидор – в основе «Локомотива»; у «Химок» выйдут Глушаков, Мирзов и Руденко
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +757

      SpartakMoskwa 6 минут назад

      Всех с победой, дальше будет видно, выиграть нулевые Химки не показатель



      И еще добавлю, настолько не логичной и тупой красной карточки я не видел за всю историю футбола
      Вроде не против Зенита играли а судья такую херню творит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2456

      фанат джигурды 9 минут назад

      Эта победа не нужна, но невовремя выгнали Юрана.

      Теперь всю неделю (до следующего тура) будут петь фрицам дифирамбы, говорить: "Вот видите же, гэнг-бэнг-прессинг работает! Компер- супертренер, а вы все диванные специалисты- /непечатное слово/!"
      МамаСпаси себя показал, Дуразян, к сожалению, нет. Про суперфорварда Игнатьева даже не хочется говорить.
      Придётся теперь ещё какое-то время терпеть это немецкое гoвнo!
      Ещё и следующий матч с ерундой играть(((

      Я никогда не думал, что когда Паровоз выиграет, я буду в печали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5073

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 7 минут назад

      Вот про Игнатьева в точку. Он вообще не в курсе что делать с мячом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5073

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      "Поздравляю" Локомотив с целым 11-м местом! Унылая погода, мало зрителей, много африканцев на поле. Цинбауэр весь матч неприметно просидел на личном кресле, метрах в 3-х от игроков. Я тоже так могу, особенно за его зарплату. Добрых слов заслуживает только Худяков. Ну еще Керк не так плох был как обычно. И то - радость

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5073

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 10 минут назад

      Добавлю. Игнатьев бесполезен. Как презерватив для импотента. Никакой пользы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19644

      derrik2000 13 минут назад

      На Химки кто-то порчу навёл: таких бестолковых действий на поле игрочишек команды, что в 1-м, что во 2-м тайме я не припомню.
      Всё справедливо.
      Зато Садыгов уже РЕГУЛЯРНО при Писареве на поле выходит.
      Писарев "держит нос по ветру", учитывая "пожелания" хозяина команды.
      Зря.
      С такой "игрой" недолго задержится на этой должности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1434

      Тазит 16 минут назад

      Хоть Химки при Писареве и проиграли оба матча, надо признать, что он толковый российский тренер - оба раза выпустил Садыгова на замену...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +757

      SpartakMoskwa > Тазит 9 минут назад

      Собака на привязи он, а не толковый тренер, два матча его и два матча садыгов на поле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4378

      Enter2006 17 минут назад

      Юрана нет.
      Без Юрана сразу два поражения подряд.

      Матч с Локо вообще какая-то психованная
      каша с огромным кол-вом нарушений а не игра.
      Зато выпускаем Садыгова второй матч подряд без Юрана!
      Уже сразу видна настоящая причина оставки Юрана! Садыгов!!!

      Руководство Химок - пошли вы все накуй!
      Вместе со своим Садыговым, маразматики тупорылые! Вон с клуба Химки!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11