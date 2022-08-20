Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Локомотив» разгромил «Химки», впервые победив в этом сезоне

РПЛ. «Локомотив» разгромил «Химки», впервые победив в этом сезоне

20 августа 2022, 16:59
20

В шестом туре чемпионата России «Локомотив» на выезде крупно обыграл «Химки» со счетом 3:0.

Голы в этом матче забивали Джирано Керк, Франсуа Камано и Константин Марадишвили.

Москвичи весь второй тайм провели вдесятером из-за удаления Марка Мампасси.

«Локо» впервые победил в сезоне-2022/23 и покинул зону стыков.

«Химки» потерпели второе поражение подряд после смены главного тренера.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Химки – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Керк, 22; 0:2 – Камано, 34; 0:3 – Марадишвили, 90+1.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин (Долгов, 46), Боженов (Черный, 46), Волков, Глушаков (Гулиев, 65), Мирзов (Зуев, 60), Ломовицкий, Гбане, Руденко (Садыгов, 86).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас (Петров, 84), Керк (Миранчук, 84), Игнатьев (Раконьяц, 73), Камано (Куликов, 65), Изидор (Марадишвили, 46).

Предупреждения: Гбане, 17; Волков, 29; Боженов, 45+2; Мирзов, 45+6; Долгов, 60 – Карпукас, 11; Баринов, 52.

Удаление: нет – Мампасси, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 5
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ 7
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 10
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1661004295
Юрана нет. Без Юрана сразу два поражения подряд. Матч с Локо вообще какая-то психованная каша с огромным кол-вом нарушений а не игра. Зато выпускаем Садыгова второй матч подряд без Юрана! Уже сразу видна настоящая причина оставки Юрана! Садыгов!!! Руководство Химок - пошли вы все накуй! Вместе со своим Садыговым, маразматики тупорылые! Вон с клуба Химки!
Ответить
Тазит
1661004320
Хоть Химки при Писареве и проиграли оба матча, надо признать, что он толковый российский тренер - оба раза выпустил Садыгова на замену...
Ответить
derrik2000
1661004548
На Химки кто-то порчу навёл: таких бестолковых действий на поле игрочишек команды, что в 1-м, что во 2-м тайме я не припомню. Всё справедливо. Зато Садыгов уже РЕГУЛЯРНО при Писареве на поле выходит. Писарев "держит нос по ветру", учитывая "пожелания" хозяина команды. Зря. С такой "игрой" недолго задержится на этой должности.
Ответить
Красногорск_Фан
1661004596
"Поздравляю" Локомотив с целым 11-м местом! Унылая погода, мало зрителей, много африканцев на поле. Цинбауэр весь матч неприметно просидел на личном кресле, метрах в 3-х от игроков. Я тоже так могу, особенно за его зарплату. Добрых слов заслуживает только Худяков. Ну еще Керк не так плох был как обычно. И то - радость
Ответить
фанат джигурды
1661004771
Эта победа не нужна, но невовремя выгнали Юрана. Теперь всю неделю (до следующего тура) будут петь фрицам дифирамбы, говорить: "Вот видите же, гэнг-бэнг-прессинг работает! Компер- супертренер, а вы все диванные специалисты- /непечатное слово/!" МамаСпаси себя показал, Дуразян, к сожалению, нет. Про суперфорварда Игнатьева даже не хочется говорить. Придётся теперь ещё какое-то время терпеть это немецкое гoвнo! Ещё и следующий матч с ерундой играть((( Я никогда не думал, что когда Паровоз выиграет, я буду в печали.
Ответить
SpartakMoskwa
1661004958
Всех с победой, дальше будет видно, выиграть нулевые Химки не показатель И еще добавлю, настолько не логичной и тупой красной карточки я не видел за всю историю футбола Вроде не против Зенита играли а судья такую херню творит
Ответить
Беспонтий
1661005721
ну давайте на всём пути следования зелёный свет
Ответить
Vitaga
1661007439
Химки будут кандидатом на вылет. выгнали нормального тренера из-за прихоти спонсора игра разладилась мотивировать Писарев пока не может никак. результат закономерен. а Локо в следующей игре влетит снова
Ответить
BarStep
1661009730
В следующем туре за Химки будет играть Писарев и Садыгов со сродственниками.. Гл. тренер - г-н/товарищ/барин Терюшков..
Ответить
PAREVG.
1661013595
По моему, я первый раз в жизни, не рад победе Локо!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
2
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
7
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
11
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
Все новости
Все новости
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
4
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
12
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
7
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+