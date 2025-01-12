Карпукас поделился впечатлениями от концерта Эминема в Бахрейне

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас побывал на концерте Эминема в Бахрейне.

– В Бахрейне ты попал на концерт Эминема. Понравилось?

– Больше всего жаль, что я весь концерт снимал на телефон. Это была моя самая большая ошибка. Хочу еще раз съездить на его концерт, оставить телефон в отеле.

На концерте было много людей, много русских, везде было слышно русскую речь. Но главное впечатление – пожалел, что взял на концерт телефон. Да, почти все песни снял, но мне не хватило удовольствия в моменте.

– Пересматривал часто эти видео?

– Да постоянно! Я даже в душе могу теперь не просто музыку включить, а запись с концерта.