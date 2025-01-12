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    • Карпукас поделился впечатлениями от концерта Эминема в Бахрейне

    Карпукас поделился впечатлениями от концерта Эминема в Бахрейне

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас побывал на концерте Эминема в Бахрейне.

    – В Бахрейне ты попал на концерт Эминема. Понравилось?

    – Больше всего жаль, что я весь концерт снимал на телефон. Это была моя самая большая ошибка. Хочу еще раз съездить на его концерт, оставить телефон в отеле.

    На концерте было много людей, много русских, везде было слышно русскую речь. Но главное впечатление – пожалел, что взял на концерт телефон. Да, почти все песни снял, но мне не хватило удовольствия в моменте.

    – Пересматривал часто эти видео?

    – Да постоянно! Я даже в душе могу теперь не просто музыку включить, а запись с концерта.

    • На счету 22-летнего Карпукаса 4 матча за сборную России.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Артема 17 матчей, 2 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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