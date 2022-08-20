Смолов рассказал о состоянии здоровья. Он пропустит дерби со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал комментарии по поводу своего отсутствия в заявке команды на матч шестого тура РПЛ против «Спартака».
Сообщалось, что 32-летний футболист не сыграет в дерби по решению медицинского штаба.
«Самочувствие в порядке, всe нормально. Сроки восстановления? Я не знаю», – сказал Смолов.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «Динамо» – «Спартак».
- Матч начнется в 17:30 мск.
- Смолов в этом сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 играх.
Источник: «Чемпионат»