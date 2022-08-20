Смолов рассказал о состоянии здоровья. Он пропустит дерби со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал комментарии по поводу своего отсутствия в заявке команды на матч шестого тура РПЛ против «Спартака».

Сообщалось, что 32-летний футболист не сыграет в дерби по решению медицинского штаба.

«Самочувствие в порядке, всe нормально. Сроки восстановления? Я не знаю», – сказал Смолов.