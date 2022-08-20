«Очень серьезная потеря». Хави прокомментировал уход Каземиро из «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о трансфере опорного полузащитника Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«Клуб принял такое решение. Это очень серьезная потеря.

Каземиро провел в «Реале» почти десять лет и многого добился с командой, выиграв большое количество трофеев.

Они подписали новых футболистов и приняли такое решение. Больше мне сказать нечего, потому что у нас достаточно своих забот», – заявил Хави.