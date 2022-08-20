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  • Какие шансы на победу у «Спартака», за счет чего выиграет «Динамо» – авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы о московском дерби

Какие шансы на победу у «Спартака», за счет чего выиграет «Динамо» – авторы «Бомбардира» отвечают на главные вопросы о московском дерби

20 августа 2022, 00:03
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Привет. Это авторы «Бомбардира» Миша Морозов и Илья Егоров. 20 августа состоится дерби между «Динамо» и «Спартаком» – и это один из самых популярных матчей в России. Вокруг московского дерби всегда ажиотаж и масса вопросов. И на некоторые из них мы постараемся ответить.

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Кто победит?

Миша Морозов: Тот, кто не будет транжирить голевые моменты. Какая ужасная банальность, но очень актуальная. Сколько создал и не забил «Спартак» за последние четыре тура – уму непостижимо, такое и с 1990-х не вспомнишь, когда еще было. Сколько у «Динамо» не забил Смолов (хотя бы даже в последней игре) – примерно в ту же категорию. В больших матчах такое наказуемо.

Связки в защите у обеих команд абсолютно экспериментальные – сложно представить, что моментов будет мало. Фаворита в этой паре нет в любом случае. Так что все зависит от качества исполнения. Оно у команд тоже примерно равное.

Илья Егоров: В этой паре нет явного фаворита. Обе команды на стадии перестройки, обе сменили тренера, обе подтягивают к основе новых игроков. И обе неплохо начали сезон. Но «Спартак» будто бы ярче и мощнее: там вертикальный футбол, классный прессинг, а болельщики говорят о возвращении легендарного ромба в построении.

Конечно, это все частности – в календаре у «Спартака» еще не было такого оппонента («Краснодар», «Сочи», без обид). Но даже в этом матче «Спартак» выглядит чуточку острее и ровнее.

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Забьет ли Промес снова?

Миша Морозов: «Динамо» – его любимая команда в РПЛ, отгружает он ей регулярно. Всего целых восемь голов в девяти матчах против нее – впечатляюще. Даже в финале Кубка – и тот победный, а за несколько месяцев до этого – нереальный гол издалека.

Форма приличная, соперник в любом составе – удобный, что еще надо. Но и закрывать его будут, как главную звезду РПЛ на данный момент. Так что шансы есть, но будет тяжело. «Динамо» все-таки выше уровнем других соперников «Спартака» по РПЛ, которые были до этого тура.

Илья Егоров: На дворе не 2017-й, но Промес снова стал главным легионером РПЛ. Мне нравится, как Гильермо Абаскаль использует его прямо сейчас. Промес больше не отвлекается на какие-то ненужные задачи. Он просто атакует, делает это остро и классно. Поэтому да, почему нет? Тем более, что Промес обожает забивать динамовцам.

За счет чего «Динамо» может быть сильнее «Спартака»?

Миша Морозов: За счет несыгранной спартаковской защиты. Сочетание сейчас у нее слишком странное, а моменты создавали и аутсайдеры. Хуже «Динамо» было бы без забивного нападающего. Но он есть – и для «Спартака» это опасно. В четверке защитников, где два номинальных полузащитника и один юниор, хватает уязвимостей.

Еще важно поймать отрезок, когда «Спартак» будет выглядеть неубедительно. С «Сочи», «Краснодаром» и «Ахматом» далеко не все получалось в первых таймах. И тут возвращаемся к пункту о реализации моментов.

Илья Егоров: За счет контратак. Почти уверен, что «Спартак» будет контролировать ход игры в этом матче. Абаскаль хоть и говорил, что не стремится доминировать на поле, но получается всегда обратное. И, кажется, все точно так же будет и в этой встрече.

Но у «Динамо» очень сильное, молодое и эффективное нападение. Суммируйте это со склонностью ошибаться обороны «Спартака» – и получите очень хорошие шансы для «Динамо».

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«Динамо» проседает во вторых таймах – это шанс для «Спартака» или пустое наблюдение?

Миша Морозов: Действительно, в первых пяти турах «Динамо» лишь раз после перерыва выглядело хорошо – в Самаре. Против «Ростова» упустило победу, от «Факела» получило трижды (и тоже не победило), «Краснодар» дожать не смогло. Игра против «Торпедо» – мимо анализа, там результат уже был обеспечен.

Даже если сравнить удары: «Динамо» во вторых таймах било больше, чем в первых только один раз – как раз в Самаре.

«Спартак» же добавлял после перерыва и в Грозном, и в Краснодаре, и в Москве против Сочи – когда нужно было добиваться результата. Минус для «Динамо» еще и в том, что особо не предскажешь, в каком моменте у «Спартака» пойдет игра – сложно найти закономерность. Зато самого «Динамо» на второй тайм не хватает – тут эта закономерность есть. Продолжится ли тенденция, воспользуется ли этим Гильермо Абаскаль – очень интересная загадка в дерби.

Илья Егоров: Я думаю, это частность, хотя тенденция пугает. «Динамо» Йокановича по своей эффективности стремится к прошлосезонной версии, но иногда оно действительно расслабляется – и на прошлогоднюю команду Шварца это совершенно не похоже.

Но Йоканович уже сказал, что осознает важность дерби. Так что, возможно, в нем типичных ошибок «Динамо» будет меньше.

Будут ли и дальше Абаскаля сравнивать с Романцевым после дерби?

Миша Морозов: Мы все понимаем, что в этом сравнении нет никакой логики. Никаким Романцевым, тем более при Федуне, Абаскаль не станет, да он и не обязан. Бодрые старты при Карпине, Якине, Аленичеве и Каррере сопровождали «Спартак» почти регулярно в прошлом десятилетии, но конечный смысл всего этого обрел только «Спартак» Карреры.

В нашем увядающем от сокращения числа ярких игроков чемпионате чем больше интересных загадок – тем лучше. Если бы «Спартак» с Абаскалем повалился уже на старте – едва ли это стало бы большой сенсацией. А успехи с кучей голов уже ставят хотя бы один вопрос – надолго ли это? Сравнения с Романцевым же при любом исходе, как этого матча, так и всего сезона в целом, неуместны ни в какой степени.

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Илья Егоров: Если «Спартак» победит, то да, но это не имеет никакого значения. Я видел романцевский «Спартак» только в видеонарезках на ютубе, поэтому объективное сравнение составить точно не смогу. Но эта команда сильно отличается от той, что была тогда.

Зачем проводить параллели, копировать и подстраиваться под чей-то образец, если можно придумать что-то свое? Вот примерно так сейчас работает Гильермо Абаскаль. Сравнения с Романцевым добиваются примерно каждый тренер, который успешно стартует со «Спартаком». Важно потом хотя бы отчасти приблизиться к достижениям великого тренера.

Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Динамо»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак
Комментарии (3)
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neim
1660950916
Спартак не проиграет, Динамо не выиграет. Такова реальность на сегодняшний день. Буду рад, если я ошибаюсь.
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oyabun
1660968481
Очень правильно замечено в статье - главная проблема сейчас в Спартаке, это экспериментальная оборона. Слишком много позволяет любому сопернику независимо от его класса. Сочувствую Абаскалю - делает максимум из того что имеет.
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paracetamol
1660989488
Дырнамо выиграет.
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