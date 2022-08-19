Булыкин: «Игра против «Химок» будет решающей для Циннбауэра. Если «Локомотив» не победит, тренер должен уйти»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин призвал уволить главного тренера команды Йозефа Циннбауэра, если она не победит в шестом туре РПЛ «Химки».

«Если «Локомотиву» не удастся обыграть «Химки», то Йозеф Циннбауэр должен покинуть команду, эта игра будет решающей для него. Но я не уверен, что у руководства есть кто‑то на примете. Если используются такие старые, изощренные методы, то значит уже ситуация вышла из‑под контроля. Это что‑то из старенького.

Конечно, «Локомотив» фаворит этого матча. Железнодорожники захотят показать всем, на что они способны. Наверное, психологически «Локомотив» не совсем готов, но на классе он должен обыграть «Химки», – сказал Булыкин.