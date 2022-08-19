Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин: «Игра против «Химок» будет решающей для Циннбауэра. Если «Локомотив» не победит, тренер должен уйти»

Булыкин: «Игра против «Химок» будет решающей для Циннбауэра. Если «Локомотив» не победит, тренер должен уйти»

19 августа 2022, 22:49
4

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин призвал уволить главного тренера команды Йозефа Циннбауэра, если она не победит в шестом туре РПЛ «Химки».

«Если «Локомотиву» не удастся обыграть «Химки», то Йозеф Циннбауэр должен покинуть команду, эта игра будет решающей для него. Но я не уверен, что у руководства есть кто‑то на примете. Если используются такие старые, изощренные методы, то значит уже ситуация вышла из‑под контроля. Это что‑то из старенького.

Конечно, «Локомотив» фаворит этого матча. Железнодорожники захотят показать всем, на что они способны. Наверное, психологически «Локомотив» не совсем готов, но на классе он должен обыграть «Химки», – сказал Булыкин.

  • Матч в Химках состоится завтра, 20 августа.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Циннбауэр принял «Локомотив» летом.

Еще по теме:
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 2
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ 6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Булыкин Дмитрий Циннбауэр Йозеф
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PAREVG.
1660941394
Уволят этого цынбара, привезут другого, он никто, говорящая голова с лицензией. команду готовит Компер. Но и это не главное, ежу понятно, что пока всем руководит Цорн, ничего не изменится... Вывод: менять надо всю верхушку, начиная с Леонченко.
Ответить
Guinnesss
1660947195
Увольнять нах всю бригаду
Ответить
Главные новости
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
1
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
6
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+