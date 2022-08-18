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    Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Шэмрок Роверс».

    • Венгры разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Ответная встреча состоится ровно через неделю в Дублине.

    «Мы не можем реализовывать каждый опасный момент. Внутри команды обсуждались определенные тактические нюансы, но я не всегда видел на поле то, о чем просил. Из-за этого приходилось повышать голос.

    «Шэмрок» – сложный соперник. Футбол устроен так, что бывают матчи хорошие и не очень хорошие. Сегодня у нас были удачные отрезки. Я всегда стараюсь быть объективным.

    У нас впереди много тяжелых матчей, много переездов. Это нельзя игнорировать», – сказал Черчесов.

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    Источник: Origo sport

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    18.08.2022 23:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +110

      Miru mir 35 минут назад

      Ну чо ? Где те, кто кричал ---Стас -космос в 2016 ?

      0
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      Рейтинг: +486

      Спартач80 > Miru mir 24 минуты назад

      Как ты уже надоел....Скоро ты будешь кричать:"Россия-вперёд!"....

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      Рейтинг: +110

      Miru mir > Спартач80 16 минут назад

      Пшел нах zомбивата

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      Рейтинг: +32766

      VVM1964 > Спартач80 13 минут назад

      А где это сейчас можно покричать ? ((( Да и это "скоро" боюсь совсем не скоро будет (((

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