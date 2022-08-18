Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Шэмрок Роверс».

Венгры разгромили соперника со счетом 4:0.

Ответная встреча состоится ровно через неделю в Дублине.

«Мы не можем реализовывать каждый опасный момент. Внутри команды обсуждались определенные тактические нюансы, но я не всегда видел на поле то, о чем просил. Из-за этого приходилось повышать голос.

«Шэмрок» – сложный соперник. Футбол устроен так, что бывают матчи хорошие и не очень хорошие. Сегодня у нас были удачные отрезки. Я всегда стараюсь быть объективным.

У нас впереди много тяжелых матчей, много переездов. Это нельзя игнорировать», – сказал Черчесов.