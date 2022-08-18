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    Турецкий журналист: «Дзюба – классный игрок. Фанаты «Аданы» привыкли к хорошим именам в нападении»

    Турецкий журналист Онур Динсер специально для «Бомбардира» прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Дзюба действительно классный игрок, и он укрепит атаку клуба. Фанаты, кстати, привыкли к хорошим именам в нападении. У «Аданы» прямо сейчас играет, например, Марио Балотелли.

    Так что если Дзюба любит шумные стадионы и сильные чемпионаты, то это подходящее место для него», – сказал Динсер.

    • Дзюба подписал контракт с «Демирспором» по схеме «1+1».
    • Артем более двух месяцев был свободным агентом.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

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    Источник: Бомбардир.ру

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