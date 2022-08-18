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    Агент: «Многие европейские клубы заинтересованы в Камано»

    Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, дал комментарии по поводу будущего игрока.

    – Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа – топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве».

    – Есть ли какие-то конкретные предложения по Камано?

    – Мой ответ – Франсуа остается в «Локомотиве».

    • «Локо» купил Камано в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 59 матчах.
    • Контракт гвинейца с клубом действует до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +662

      Solist345345 1 час назад

      Как-то скромно он пытается пиарить своего игрока.

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