Агент: «Многие европейские клубы заинтересованы в Камано»

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, дал комментарии по поводу будущего игрока.

– Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа – топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве».

– Есть ли какие-то конкретные предложения по Камано?

– Мой ответ – Франсуа остается в «Локомотиве».