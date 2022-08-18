Агент: «Многие европейские клубы заинтересованы в Камано»

Адриан Альяй, агент нападающего «Локомотива» Франсуа Камано, дал комментарии по поводу будущего игрока.
– Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа – топ-футболист, многие европейские клубы в нем заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве».
– Есть ли какие-то конкретные предложения по Камано?
– Мой ответ – Франсуа остается в «Локомотиве».
- «Локо» купил Камано в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
- С тех пор он забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 59 матчах.
- Контракт гвинейца с клубом действует до конца сезона-2023/24.
Источник: «РБ Спорт»