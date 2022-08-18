Тренер ЦСКА Федотов подвел итоги жеребьевки Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.

Москвичи попали в квартет D.

Их соперники – «Сочи», «Урал» и «Торпедо».

«Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда.

В плане логистики очень хорошо, что нет команд из городов с закрытыми аэропортами, все достаточно удобно.

Будем ли мы всегда выставлять оптимальный состав, или будем давать игровую практику тем, кто мало получает ее в чемпионате? Сейчас об этом говорить преждевременно.

Придет время, и мы уже будем отталкиваться от тех обстоятельств,в которых будем находиться. Ротация необходима, и на 100 процентов могу сказать, что игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время.

Но мы настроены на победу в каждом матче, и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем. Плюс есть новички, которых надо адаптировать в наш процесс. В этом плане как нельзя кстати такой розыгрыш турнира.

Благодаря этому формату мы получили много интересных матчей. У нас будут хорошие игры в группе, и не только с «Сочи» и «Уралом». Думаю, для столичных болельщиков и для фанатов «Торпедо» эти дополнительные матчи будут интересны.

В других группах есть такие противостояния, как между «Зенитом» и «Спартаком». То, что таких матчей будет сыграно больше, пойдет на пользу российскому футболу», – сказал Федотов.