Канчельскис: «Уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Просто позор!»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победы «Амкала» и 2DROTS над профессиональными командами в 1-м раунде Кубка России.

«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодeжь. Все кричали, что у нас футбол развивается — а где? Не стыдно? Просто позор. Молодeжь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг «Амкала» и 2DROTS. Я поздравляю ребят. Но все отмечали школу «Чертаново», кричали, что у них такая перспективная молодeжь, сказки рассказывали, лапшу на уши вешали. А тут их блогеры 3:0 размазывают. Ребята три раза в неделю собираются потренироваться, а потом пивка попить.

Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счeт был бы такой же. Так безвольно проигрывать нельзя», — сказал Канчельскис.

Во 2-й раунд Кубка России вышли 4 любительские команды.

«Амкал» сыграет во 2-м раунде с «Тверью».

2DROTS встретится с «Текстильщиком».

За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России