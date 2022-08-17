За клубы из медиафутбола забивали бывший одноклубник Лероя Сане и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

16, 17 августа – важное испытание для команд из медиафутбола: «Амкала» и 2Drots. Оба коллектива сыграли на профессиональном уровне, выйдя на матчи 1/256 финала Кубка России. Подробнее, почему этот сценарий вообще возможен, мы писали здесь:

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

И оба клуба сотворили историю.

Как сыграл «Амкал»

«Амкал» в своем матче обыграл «Зоркий» из Красногорска: 1:1 в основное время, 8:7 по пенальти. Ключевые моменты матча вы можете увидеть в этом видео:

Вот небольшие сюжеты вокруг матча:

• Запасной вратарь «Амкала» Федор Маслов съел хотдог перед матчем.

• Тренер команды Денис Зубко забыл про флеш-интервью, а команда ошиблась в протоколе и не заявила третьего кипера Евгения Спирякова.

• Первый мяч «Амкала» на профессиональном уровне забил воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин (еще он играл в дубле «Шальке» вместе с Лероем Сане и брал юношеский Евро). Он реализовал момент после передачи другого воспитанника «Зенита» Михаила Прокопьева.

• Возможно, больше всего массовой аудитории было жалко главного тренера «Зоркого» Дениса Лопатина. Ему 43 года, он работает в системе «Зоркого» 8 лет, и для него работа с первым составом команды – высшая точка в карьере. После поражения он говорил:

«8 лет шел к этому матчу? Ну а что делать. Это жизнь. Надо пережить. Я разочарован. Это самая важная игра для меня. Я же дебютирую в профессиональном футболе в качестве тренера. Был профессиональным игроком, но сейчас другая ответственность.

У меня уже был короткий диалог с руководством. Мне выразили недовольство. Без конкретики. Просто [перешли] на личности. Перед нами стояла задача выиграть. А мы этого не сделали. Реакция руководства понятна. Но меня не уволили. Сказали, что плохо играли и что «Амкал» больше хотел победил. Считаю, это так. Беру всю ответственность за поражение на себя. Мне очень жалко ребят. Не знаю, как будет дальше. Главное, чтобы нас не выбило из колеи. Нам же еще играть во Второй лиге. Подумаем, разберем, что делать.

Выпью? Этим не поможешь. Я люблю оставаться наедине с самим собой и так все анализировать. Не знаю, усну ли сегодня».

После поражение от «Амкала» его уволили. Если коротко, то он согласен с решением руководства.

Как сыграл 2Drots

У 2Drots в соперниках было «Чертаново». Вот главные моменты встречи и вокруг ее героев:

• Счет – 3:0. 2Drots оформил комфортное преимущество во втором тайме.

• Сергей Кутузов, автор первого мяча, проводит первый матч на профессиональном уровне. Это важно, потому что Кутузов – звезда ЛФЛ с массой бомбардирских рекордов, никогда не игравший на уровне профи. После матча он говорил:

«Я работаю водителем. Меня сегодня начальник не хотел отпускать на футбол. Я говорю: «Отпусти меня, Денис Андреевич, мне надо на футбол». Теперь 1/128 финала – мы там еще попробуем шороху навести».

• В 2Drots играют два Александра Степановых. Но тот, что забил третий мяч, работает продавцом в магазине Gucci. И это не единственная интересная профессия среди действующих игроков 2Drots. Например, Артем Талабко работает установщиком кондиционеров.

• Сергей Кутузов хорошо известен по меркам ЛФЛ и КФК. Забил больше 100 мячей за «Зеленоград». В этом матче он забил один гол. И в его карьере матч в Кубке тоже высшая точка, поскольку до этого никогда не играл выше КФК.

• Обратили внимание, что на левом фланге защиты бегал 2Drots? Он стал героем одного из выпусков передачи «Беременна в 16», в котором был в роли отца.

Что будет дальше

«Амкал» 31 августа сыграет в 1/128 финала против «Твери». Игрок «Амкала» Виктор Блатов уже сказал: «Команда у них плюс-минус такого же уровня, как «Зоркий». Первый этап прошли, да, мы счастливы, но в любом случае почему бы не пройти дальше?»

У 2Drots, кажется, соперник посерьезнее: в 1/128 финала Кубка России ему предстоит сыграть против «Текстильщика».

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети «Амкала», паблик 2Drots вк