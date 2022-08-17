«Хотел тебя назначить вместо Гончаренко». Григорий Иванов – журналисту

Президент «Урала» Григорий Иванов пошутил с журналистом Сергеем Егоровым, что хотел его назначить на пост главного тренера команды.
– О, Серый!..
– Вы беглого тренера приютили.
– И че нам делать?
– Он убежал от вас в 2015 году, убежал от ЦСКА. Вы его приютили. Вы уверены?
– Ну я тебя хотел, но ты занят. Лицензии еще нет. Хотел тебя пригласить.
- «Урал» на этой неделе возглавил Виктор Гончаренко.
- Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова