«Хотел тебя назначить вместо Гончаренко». Григорий Иванов – журналисту

Президент «Урала» Григорий Иванов пошутил с журналистом Сергеем Егоровым, что хотел его назначить на пост главного тренера команды.

– О, Серый!..

– Вы беглого тренера приютили.

– И че нам делать?

– Он убежал от вас в 2015 году, убежал от ЦСКА. Вы его приютили. Вы уверены?

– Ну я тебя хотел, но ты занят. Лицензии еще нет. Хотел тебя пригласить.