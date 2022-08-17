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    «Хотел тебя назначить вместо Гончаренко». Григорий Иванов – журналисту

    Президент «Урала» Григорий Иванов пошутил с журналистом Сергеем Егоровым, что хотел его назначить на пост главного тренера команды.

    – О, Серый!..

    – Вы беглого тренера приютили.

    – И че нам делать?

    – Он убежал от вас в 2015 году, убежал от ЦСКА. Вы его приютили. Вы уверены?

    – Ну я тебя хотел, но ты занят. Лицензии еще нет. Хотел тебя пригласить.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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