Гончаренко назвал причину, по которой вернулся в «Урал»

Виктор Гончаренко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Урала».

«Отличная погода. Запах травы на стадионе, от которого я уже отвык. Достаточно хорошо мне знакомые места, поэтому отличное настроение. Ожидание волнительное перед работой. Надеюсь, у нас всe получится.

Мы с Григорием Викторовичем Ивановым уже давно знакомы. Нельзя сказать, что мы долго размышляли, лишь уточнили некоторые моменты. Это достаточно быстро произошло. «За» и «против» всегда есть.

Самый главный момент «за» — то, что уже очень хочется работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее в это окунуться, тем более — выйти и провести игру.