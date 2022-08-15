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    Гончаренко назвал причину, по которой вернулся в «Урал»

    Виктор Гончаренко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Урала».

    «Отличная погода. Запах травы на стадионе, от которого я уже отвык. Достаточно хорошо мне знакомые места, поэтому отличное настроение. Ожидание волнительное перед работой. Надеюсь, у нас всe получится.

    Мы с Григорием Викторовичем Ивановым уже давно знакомы. Нельзя сказать, что мы долго размышляли, лишь уточнили некоторые моменты. Это достаточно быстро произошло. «За» и «против» всегда есть.

    Самый главный момент «за» — то, что уже очень хочется работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее в это окунуться, тем более — выйти и провести игру.

    • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
    • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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    Источник: ютуб-канал «Урала»

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