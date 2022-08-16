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    В «Динамо» ожидают 1 миллиард рублей дохода за участие в РПЛ и Кубке России

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал ожидаемый размер выплат от РПЛ и РФС за этот сезон.

    – Сколько процентов от бюджета клуба будут обеспечивать Кубок и РПЛ?

    – Сейчас сложно оценить. Думаю, эффект от произошедших изменений для «Динамо» будет около 1 миллиарда рублей собственных доходов.

    Если вы сложите все коммерческие права на чемпионат России, то получится, что на лигу собрали 2,9 миллиарда рублей. А на Кубок – 2 миллиарда, хотя матчей с участием клубов РПЛ в этом турнире в три раза меньше.

    Получается, что матчи нового турнира более чем в два раза ценнее игр чемпионата России.

    – Правда, что вещатель платит за медиа-права Кубка России?

    – Я об этом не знал. Если это правда, то это хорошая новость – ведь если «Матч» что-то платит, то значит, клубы должны эти деньги получить.

    • «Динамо» набрало 9 очков в 5 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице.
    • Следующий соперник – «Спартак» (20 августа).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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