В «Динамо» ожидают 1 миллиард рублей дохода за участие в РПЛ и Кубке России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал ожидаемый размер выплат от РПЛ и РФС за этот сезон.

– Сколько процентов от бюджета клуба будут обеспечивать Кубок и РПЛ?

– Сейчас сложно оценить. Думаю, эффект от произошедших изменений для «Динамо» будет около 1 миллиарда рублей собственных доходов.

Если вы сложите все коммерческие права на чемпионат России, то получится, что на лигу собрали 2,9 миллиарда рублей. А на Кубок – 2 миллиарда, хотя матчей с участием клубов РПЛ в этом турнире в три раза меньше.

Получается, что матчи нового турнира более чем в два раза ценнее игр чемпионата России.

– Правда, что вещатель платит за медиа-права Кубка России?

– Я об этом не знал. Если это правда, то это хорошая новость – ведь если «Матч» что-то платит, то значит, клубы должны эти деньги получить.