Черчесов назвал задачу «Ференцвароша» на сезон еврокубков

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался перед стартом команды в квалификации Лиги Европы.

«Доволен тем, как наша команда провела матч на фоне поражения от «Карабаха» в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Было важно быстро восстановиться — прежде всего, психологически — и это удалось.

Теперь готовимся к двум подряд играм с «Шэмрок Роверс» в решающей стадии квалификации Лиги Европы. Матч следующего тура в национальном первенстве перенесен, так что сейчас изучаем только ирландский коллектив. Перед нами стоит задача попасть в групповой турнир Лиги Европы, а затем пойдет плотный график вплоть до паузы на встречи сборных в Лиге наций. При таком количестве игр на коротком отрезке важно иметь в строю всю обойму», – сказал Черчесов.