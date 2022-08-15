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    Черчесов назвал задачу «Ференцвароша» на сезон еврокубков

    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался перед стартом команды в квалификации Лиги Европы.

    «Доволен тем, как наша команда провела матч на фоне поражения от «Карабаха» в ответной встрече третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Было важно быстро восстановиться — прежде всего, психологически — и это удалось.

    Теперь готовимся к двум подряд играм с «Шэмрок Роверс» в решающей стадии квалификации Лиги Европы. Матч следующего тура в национальном первенстве перенесен, так что сейчас изучаем только ирландский коллектив. Перед нами стоит задача попасть в групповой турнир Лиги Европы, а затем пойдет плотный график вплоть до паузы на встречи сборных в Лиге наций. При таком количестве игр на коротком отрезке важно иметь в строю всю обойму», – сказал Черчесов.

    • 1-й матч решающего раунда квалификации Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Шэмрок Роверс» состоится 18 августа.
    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.
    • Черчесов работает в Будапеште с декабря.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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