В «Динамо» отреагировали на интервью Варелы, сбежавшего во «Фламенго»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о своем отношении к интервью Гильермо Варелы.

Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.

Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.

Варела перешел во «Фламенго».

«Читал ли я интервью Варелы? Игрок рассказал свою версию ухода. Он исчез, перестал отвечать на звонки. Что касается письма, то он прислал его в ночь с понедельника на вторник.

Говорит, что исчез после матча с «Торпедо»? Нет, он исчез перед матчем. До того как он исчез, его агент прислал нам предложение от «Фламенго», – заявил Пивоваров.