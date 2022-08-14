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    В «Динамо» отреагировали на интервью Варелы, сбежавшего во «Фламенго»

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о своем отношении к интервью Гильермо Варелы.

    • Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
    • Варела перешел во «Фламенго».

    «Читал ли я интервью Варелы? Игрок рассказал свою версию ухода. Он исчез, перестал отвечать на звонки. Что касается письма, то он прислал его в ночь с понедельника на вторник.

    Говорит, что исчез после матча с «Торпедо»? Нет, он исчез перед матчем. До того как он исчез, его агент прислал нам предложение от «Фламенго», – заявил Пивоваров.

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    Источник: «Чемпионат»

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