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  • «Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

«Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

8 августа 2022, 18:48
4

Защитник Гильермо Варела прокомментировал уход из «Динамо» в интервью журналисту Фабио Алейшо.

  • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
  • Накануне он стал игроком «Фламенго».
  • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

«Фанаты злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

Когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго».

Мой последний день в клубе был не перед игрой против «Торпедо», потому что я вернулся на следующий день после игры, рассматривая возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА.

В выходной день команды, который был через 2 дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми», – сказал Варела.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Динамо Варела Гильермо
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1659973817
Хоть как ты это назови, но ты есть крыса.
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Форвард 79
1659976407
Когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Вопросов нет, но ты сделай так что б тебя купили А новый регламент фифы это можно просто назвать варварским, узаконеным грабежом
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Ahmad11034
1659980574
Попращался со всеми говорит же,оставьте его в покой,карьера его,где по кайфу пацану там и пусть играет.
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