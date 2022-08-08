«Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

Защитник Гильермо Варела прокомментировал уход из «Динамо» в интервью журналисту Фабио Алейшо.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Накануне он стал игроком «Фламенго».

Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

«Фанаты злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

Когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго».

Мой последний день в клубе был не перед игрой против «Торпедо», потому что я вернулся на следующий день после игры, рассматривая возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА.

В выходной день команды, который был через 2 дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми», – сказал Варела.

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