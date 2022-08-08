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    «Я не убежал». Варела впервые раскрыл подробности ухода из «Динамо»

    Защитник Гильермо Варела прокомментировал уход из «Динамо» в интервью журналисту Фабио Алейшо.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

    «Фанаты злятся, потому что они слышали только другую версию, но я не убежал, я предупредил, что собираюсь покинуть клуб.

    Когда вы получаете предложение от «Фламенго», очень сложно сказать «нет». Кроме того, ФИФА предоставила право выезда из России иностранцам, и я уже рассматривал этот вариант до того, как до меня дошло это предложение от «Фламенго».

    Мой последний день в клубе был не перед игрой против «Торпедо», потому что я вернулся на следующий день после игры, рассматривая возможность реализации своего права по новому регламенту ФИФА.

    В выходной день команды, который был через 2 дня после игры, у нас был командный ужин, я попрощался со всеми», – сказал Варела.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n 38 минут назад

      Хоть как ты это назови, но ты есть крыса.

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