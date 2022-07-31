«Фламенго» подписал Варелу. Игрок сбежал из «Динамо»

Защитник Гильермо Варела официально перешел в бразильский «Фламенго». Он будет выступать за клуб до июня.

Варела сбежал из «Динамо». Он прервал контракт, воспользовавшись правом ФИФА.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

«Фламенго» идет в Серии 4-м.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт