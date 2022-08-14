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    «Неужели РЖД не видит, что воруют государственные деньги?». Селюк – о «Локомотиве»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». По его словам, там идет разворовывание государственных средств.

    «Локомотив» всегда был клубом с гордо звучащим именем. Юрий Семин с Валерием Филатовым из небольшого клуба сделали такой, который постоянно выступает в еврокубках. Сейчас же происходит такой позор, который трудно придумать.

    Происходит просто грабеж. Если не будут сделаны выводы и не пойдут увольнения, то они там в доле. Неужели РЖД не видит, что их просто грабят?! Деньги‑то воруют государственные. Можно провести проверку или аудит», – сказал Селюк.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3594

      minaev23 1 час назад

      Вот наивный человек. В России все воруют. Только масштаб зависит от должности.

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