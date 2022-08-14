«Неужели РЖД не видит, что воруют государственные деньги?». Селюк – о «Локомотиве»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». По его словам, там идет разворовывание государственных средств.

«Локомотив» всегда был клубом с гордо звучащим именем. Юрий Семин с Валерием Филатовым из небольшого клуба сделали такой, который постоянно выступает в еврокубках. Сейчас же происходит такой позор, который трудно придумать.

Происходит просто грабеж. Если не будут сделаны выводы и не пойдут увольнения, то они там в доле. Неужели РЖД не видит, что их просто грабят?! Деньги‑то воруют государственные. Можно провести проверку или аудит», – сказал Селюк.