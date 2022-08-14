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  • «Неужели РЖД не видит, что воруют государственные деньги?». Селюк – о «Локомотиве»

«Неужели РЖД не видит, что воруют государственные деньги?». Селюк – о «Локомотиве»

14 августа 2022, 00:24
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». По его словам, там идет разворовывание государственных средств.

«Локомотив» всегда был клубом с гордо звучащим именем. Юрий Семин с Валерием Филатовым из небольшого клуба сделали такой, который постоянно выступает в еврокубках. Сейчас же происходит такой позор, который трудно придумать.

Происходит просто грабеж. Если не будут сделаны выводы и не пойдут увольнения, то они там в доле. Неужели РЖД не видит, что их просто грабят?! Деньги‑то воруют государственные. Можно провести проверку или аудит», – сказал Селюк.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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deinego77@yandex.ru
1660426275
Вот наивный человек. В России все воруют. Только масштаб зависит от должности.
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Vitaga
1660437008
кто разрешит аудит там провести? ппц
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paracetamol
1660455199
Деньги‑то воруют государственные, а не чиновников РЖД. Потому они ничего и не видят. Кроме того, кое что от этого имеют!
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