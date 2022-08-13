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    Семак прокомментировал победу над ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    «Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

    Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11-метровым выбило из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещe. Хорошая победа над хорошей командой», – сказал Семак.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1295

      Toomans 37 минут назад

      Согласен со словами, что хорошая боевая победа над хорошей командой. Надеюсь, ЦСКА продолжит в том же духе. Матч в гостях будет сложным.

      0
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      Рейтинг: +7868

      piligrim1986 > Toomans 30 минут назад

      главное, чтобы какуян продолжил))))) ну и кто там на варе сидел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7868

      piligrim1986 1 час назад

      как можно комментировать этот фарс? я повторюсь в 100500й раз - пока судят всякие какуяны и кукуляпы, результат всегда будет один.
      я мож че не понимаю, но где был оффсайд в голе цска?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1141

      Zenit_Zenit > piligrim1986 1 час назад

      А играть в футбол кони пробовали? Не просто бестолково отбиваться и у судейки вымаливать не весть что?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7868

      piligrim1986 > Zenit_Zenit 31 минуту назад

      ну гол-то они забили чистый, а это не показатель?

      0
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      Рейтинг: +617

      Forvard47 1 час назад

      И спасибо большой товарищу Кукуяну приглашаю его в ресторан поесть прекрасной травки... и запить морковным соком...

      5
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      Рейтинг: +1612

      22 raza chemp > Forvard47 1 час назад

      Разнылись кони

      0
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      Рейтинг: +524

      bratskij 1 час назад

      Надо кукуянчика благодарить, не он бы и проигрыш обеспечен. Второй тайм все расставил по своим местам. Кто за все в нашем чемпионате платит - газпромчик по судейкам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1612

      22 raza chemp > bratskij 1 час назад

      Кони вечные нытики

      1
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      Рейтинг: +25442

      vladimir-7 > 22 raza chemp 1 час назад

      Повторяешься, значит ты неправ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Ill Ich 1 час назад

      Трудная победа "Зенита". Судейская бригада отработала квалифицированно.

      2
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      Рейтинг: +13587

      Dominator777 > Ill Ich 33 минуты назад

      Ну, да. Как всегда. Чистый гол видела вся Россия, только не видел судья Кукуян.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2372

      andrej-lucevich 1 час назад

      Зенитушка. с победой !!!

      0
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      Рейтинг: +16781

      paracetamol 1 час назад

      Неплохого паренька взяли из Бразилии. Посадил самолучшую дыру в ложу!

      1
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      Рейтинг: +25442

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      В ложе сидел заказчик, газ-хозяин

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