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Семак прокомментировал победу над ЦСКА

13 августа 2022, 19:29
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11-метровым выбило из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещe. Хорошая победа над хорошей командой», – сказал Семак.

  • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
  • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
  • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (18)
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paracetamol
1660408811
Неплохого паренька взяли из Бразилии. Посадил самолучшую дыру в ложу!
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andrej-lucevich
1660408975
Зенитушка. с победой !!!
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Ill Ich
1660409623
Трудная победа "Зенита". Судейская бригада отработала квалифицированно.
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piligrim1986
1660410998
как можно комментировать этот фарс? я повторюсь в 100500й раз - пока судят всякие какуяны и кукуляпы, результат всегда будет один. я мож че не понимаю, но где был оффсайд в голе цска?
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Toomans
1660413097
Согласен со словами, что хорошая боевая победа над хорошей командой. Надеюсь, ЦСКА продолжит в том же духе. Матч в гостях будет сложным.
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paracetamol
1660417799
В первом тайме Зенит сделал и конюшни автобус, а во-втором добил окончательно!
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saf05
1660419968
Что может комментировать Семак ??? Даже читать не хочется
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raritet
1660421441
Среда болельщиков такова, что обьективности тут не нужно искать. Все обсуждения свелись к тому : был оффсайд или его не было. И никто не может признать. Обьективно Зенит и по игре сильнее и голы забивал не с пенальти. А столько опять негодований выплеснулось. Играть нужно и все будет . Весь первый тайм провалили, а претензии на победу.
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