Семак прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч пятого тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11-метровым выбило из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещe. Хорошая победа над хорошей командой», – сказал Семак.

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