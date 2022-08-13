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  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана

⚡️ РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана

13 августа 2022, 18:59
212

В пятом туре чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА со счетом 2:1.

Решающий гол на 85-й минуте забил новичок и дебютант петербуржцев Густаво Мантуан.

Также в этом матче отличились Малком и Федор Чалов.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры РПЛ. ЦСКА опустился со второго на третье место.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Зделар, 70), Мухин (Ермаков, 70), Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов.

Предупреждения: Барриос, 62 – Кучаев, 38; Акинфеев, 54; Мухин, 54; Набабкин, 62; Зделар, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (212)
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ruded
1660406400
оч мутное судейство
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CSKA №1
1660406640
Судейки молодцы!Здорово отработали Газпромовские деньги!!
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NewLife
1660406932
Как обычно, судьи помогли синиту победить, а кони сами себе помогли проиграть. Баскетбол ногами на траве в исполнении синита смотреть нудно и не интересно.
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Беспонтий
1660407234
8-1 и это только по ударам в створ.. достойно проиграл табун а визжит же почему то только стадо
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GoLenaStop
1660407335
Без обид - ЦСКА не засчитали совершенно справедливый гол с игры. Что, теперь с этим импортным никому не нужным эбанутым вар , - до микронов будем проверять офсайд? Решение судьи, который в теме - оказалось важнее. На хер такой футбол - это уже тотальный газпром пизнес! Судья - обоссался. Акинфеев - браво! ЦСКА - молодцы!
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BarStep
1660407924
Тяжелая, трудовая победа.. Мои поздравления болелам Зенита!
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хав_бек
1660408007
Хороший матч посмотрел! То, что есть конкуренция - это здорово, гораздо интереснее матч смотреть. Два красивых дальних удара и победа Зенита. ЦСКА понравился во втором тайме.
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житель СПб
1660408371
Уважаемые болельщики не Зенита! Вы там много и несправедливо ругаете Зенит, что это уже перестало кого-то интересовать. Старайтесь быть объективнее!
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BarStep
1660408533
О судействе.. Мое мнение, - судейская бригада отработала достаточно профессионально. Единственный их косяк, когда Дивеев чуть не оторвал бОшку Бакаеву и не был назначен пенальти.. Остальное (+/- по мелочи), все было по делу.
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Кузьмич на трибуне
1660409051
Всех болельщиков Зенита с заслуженной победой.
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