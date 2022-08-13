⚡️ РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана

В пятом туре чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА со счетом 2:1.

Решающий гол на 85-й минуте забил новичок и дебютант петербуржцев Густаво Мантуан.

Также в этом матче отличились Малком и Федор Чалов.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры РПЛ. ЦСКА опустился со второго на третье место.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Зделар, 70), Мухин (Ермаков, 70), Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов.

Предупреждения: Барриос, 62 – Кучаев, 38; Акинфеев, 54; Мухин, 54; Набабкин, 62; Зделар, 84.

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