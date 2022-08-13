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    ⚡️ РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана

    В пятом туре чемпионата России «Зенит» дома победил ЦСКА со счетом 2:1.

    Решающий гол на 85-й минуте забил новичок и дебютант петербуржцев Густаво Мантуан.

    Также в этом матче отличились Малком и Федор Чалов.

    Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры РПЛ. ЦСКА опустился со второго на третье место.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 89), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Зделар, 70), Мухин (Ермаков, 70), Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов.

    Предупреждения: Барриос, 62 – Кучаев, 38; Акинфеев, 54; Мухин, 54; Набабкин, 62; Зделар, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии161
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      Рейтинг: +1027

      ВасяК 17 секунд назад

      Я уверен, все спорные моменты в сторону ****, будут трактовать по другому!!!Честно, ненавижу!!!(**** )

      0
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      Рейтинг: +2004

      almanev 23 минуты назад

      Я второй тайм не смотрел, в обзоре матч тв повтор офсайда Карраскаля с одной кривой камеры. Был повтор, на котором видно, что офсайд? Или нам предлагают поверить в святую неподкупность судей?

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      Рейтинг: +4203

      Enter2006 31 минуту назад

      "ГазоБразилио" выиграли благодаря отмене чистого гола.
      Дружок бункерного доволен "судейством".

      1
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      Рейтинг: +1295

      Toomans 1 час назад

      Хочется еще добавить про Карраскаля. По моему мнению, он - Клаудиньо в ЦСКА. Очень креативный игрок и большая удача, что он играет в нашей лиге. Много нестандартных решений, много движения и чувствуется, что играет он на кончиках пальцев. Единственное отмечу, что частенько заигрывается и теряет нить игры совсем внезапно, а потом также внезапно включается. Словно вулкан Этна в молодости))Главное, чтобы меньше травм и ему и нашему Клаудиньо. Их игра - украшение чемпионата. Да, кстати, у меня почему-то возникло ощущение, что у Карраскаля и Мантуана похожий стиль игры. Будто бы движение отзеркаленное. Хм...надо понаблюдать)

      2
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      Рейтинг: +1295

      Toomans 1 час назад

      Ой, ой...скока криков-воплей.....Друзья, давайте жить дружно)Матч понравился своими эмоциями. Испытал непередаваемые ощущения от того, что у Зенита в сезоне появился сильный конкурент. Да, маловато владения было у ЦСКА, да первый тайм совсем проиграли, но как включились во втором! Лично я ждал гола в ворота Зенита. По-моему, у Карраскаля был офсайд. Тут на тоненького, ибо нужно быть боковым судьей, чтобы точно сказать. Первый ракурс говорил, что офсайда не было. Второй ракурс - что был едва заметный. У Дивеева накладка была, Родригао был первым на мяче. А Мантуан - это удивление! Мне понравился он в эти 15 минут. Главное, чтобы не перестал развиваться. В общем, хочу больше таких матчей!

      3
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      Рейтинг: +152

      Красногвардейчик > Toomans 41 минуту назад

      И давно уже всем говорили, что микроофсайды нужно трактовать в пользу нападения, а ВАРы скорее не нужны...без них было лучше...убивают они футбол

      2
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      Рейтинг: +1295

      Toomans > Красногвардейчик 32 минуты назад

      Возможно, вы в чем-то правы. Есть тут рациональное зерно. Если ухо впереди, какое оно дает преимущество? Замечу, тем не менее, что тут есть некоторая проблема. Настоящая трактовка дает однозначное понимание эпизода. Если следовать вашему предложению, выходит, что множество эпизодов ведет к различной трактовке: "ухо было впереди, и кусочек плеча". Вопрос - кусочек плеча - это много или мало? Очень сложно составить стабильный и понятный критерий оценки, что будет приводить к разночтению и, соответственно, к ошибкам судей, в особенности на фоне физической усталости.. Не все однозначно. Но я "за" ваше предложение. Нужно УЕФА поработать серьезно над этим.

      1
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      Рейтинг: +16693

      Cleaner 1 час назад

      «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана и ОТМЕНЕННОМУ чистому и безо всяких "внеигры" голу ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +151

      эд100 > Cleaner 1 час назад

      бесит, конечно это правило без линии. как захотят на вар, так и будет. и попробуй возрази. что то тут не так.

      0
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      Рейтинг: +721

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Семак на поле реально в виде манекена!!
      Все за него решает газпром!!!
      Зарема - ГАЗПРОМ лига!! Все верно!!

      2
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      Рейтинг: +151

      эд100 > Сделаны из Дерева 59 минут назад

      Не все сделаны из дерева, и не надо лишнего дерьма. обсуждаем игру, или срёмся друг с другом?!

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      Рейтинг: +3698

      Кинстифа 1 час назад

      Вообще не удивлен ТАКОЙ победе Зинита....

      0
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      Рейтинг: +1141

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Понеслось гавно по трубам.
      Специально пришел с совковой лопатой разгребать конский навоз, аки Геракл.
      Фол на Бокаеве никто из коневодов принципиально не заметил. Даже мусью Черданцев что то там невразумительное прохрюкал - типа, ну да, удар локтем был , но это на усмотрение судьи. А он не « усмотрел».
      А это пеналь, патентованный, 100%-й. Че та ржания не слышу, ась?
      Игра была трудновата для нас, в той части, что все можно было решить в первом тайме.
      И пенальти забить неназначенный, и еще четыре круглых положить. Кони были в раздрае полнейшем. Но не срослось. Бывает.
      Срослось во втором.
      Кстати, в наши ворота метровый был без вариантов. Не обсуждаем.
      Обсуждаем другое - только это кони и сподобились за всю игру.
      А бразилы - красавчики!

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      Рейтинг: +16781

      paracetamol 1 час назад

      Начали бить из-за штрафной и голы пошли. Мантуану привет и поздравления, видимо еще не врубился в позорную тактику Семака!

      4
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