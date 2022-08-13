Президент «Урала» Иванов: «Поле у «Факела» просто безобразное»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал состояние газона на стадионе «Центральный» в Воронеже.

Матч с «Факелом» завершился нулевой ничьей.

Для екатеринбургской команды это первое очко в новом сезоне РПЛ.

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось.

Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас [в Премьер-лиге].

Но одно вижу в Воронеже – это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши [игроки], ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», – сказал Иванов.