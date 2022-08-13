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    Президент «Урала» Иванов: «Поле у «Факела» просто безобразное»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал состояние газона на стадионе «Центральный» в Воронеже.

    • Матч с «Факелом» завершился нулевой ничьей.
    • Для екатеринбургской команды это первое очко в новом сезоне РПЛ.

    «Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось.

    Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

    Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас [в Премьер-лиге].

    Но одно вижу в Воронеже – это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши [игроки], ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», – сказал Иванов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7471

      серега кашин 50 минут назад

      Хорошему танцору как говориться всё мешает

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      Рейтинг: +1950

      моэм 1 час назад

      Для Аверьянова было сделано всё чтобы выиграть , соперник -дебютант ... да вот подиж ты поле оказалось кривое ...правда можно предположить что то у тренера мозги набекрень и игроки в тот день оказались косоногими ... ну а те кто видел поле могут подумать что у Иванова обострилась катаракта.

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      Рейтинг: +151

      Теркчанин 1 час назад

      да,хорошие поля к сожалению не на всех стадионах.

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