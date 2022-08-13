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  • Президент «Урала» Иванов: «Поле у «Факела» просто безобразное»

Президент «Урала» Иванов: «Поле у «Факела» просто безобразное»

13 августа 2022, 08:34
4

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал состояние газона на стадионе «Центральный» в Воронеже.

  • Матч с «Факелом» завершился нулевой ничьей.
  • Для екатеринбургской команды это первое очко в новом сезоне РПЛ.

«Я считаю, что мы потеряли очки, потому что нам нужно было выиграть. Мы сыграли вничью, да, первое очко, но оно ни туда ни сюда. Но я и команда очень расстроены, могли забить и выиграть, но не получилось.

Будет ли Аверьянов готовить команду к следующей игре? Ну мы только закончили матч, рано что-то говорить.

Могу сказать, что мне очень понравилась атмосфера в Воронеже, болели очень здорово, болели за свою команду, гнали ее вперед. Дай бог, чтобы «Факел» сохранялся у нас [в Премьер-лиге].

Но одно вижу в Воронеже – это поле, оно просто безобразное. Хорошо, что ни наши [игроки], ни футболисты «Факела» не получили травм, потому что я вышел на поле после игры, действительно можно было подвернуть ногу. А так все очень здорово, классно», – сказал Иванов.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Факел Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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Теркчанин
1660372688
да,хорошие поля к сожалению не на всех стадионах.
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моэм
1660375993
Для Аверьянова было сделано всё чтобы выиграть , соперник -дебютант ... да вот подиж ты поле оказалось кривое ...правда можно предположить что то у тренера мозги набекрень и игроки в тот день оказались косоногими ... ну а те кто видел поле могут подумать что у Иванова обострилась катаракта.
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серега кашин
1660376764
Хорошему танцору как говориться всё мешает
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житель СПб
1660380536
А тренер твоей команды ничьей рад?! И реально проиграть могли, весь почти 2 тайм вас прижимал Факел. Так что кто играть умеет - тот забьет в любой ситуации! Вот, Рональду, в темноте через открытые окна автобуса в ворота попадает. И "поле" ему не мешает.
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