Василенко: «Неприятные эмоции после ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Урала» (0:0).
«Эмоции неприятные, потому что мы рассчитывали на победу. В первом тайме была спешка в завершающей стадии. Мы не дали создать сопернику острых голевых эпизодов, но сами не забили.
Каждое очко – это зерно в общую копилку, но для нас сейчас ничья на домашнем стадионе при такой поддержке – потеря. Мы не удовлетворены», – сказал Василенко.
- У воронежцев после 5 туров 3 очка.
- Следующий соперник «Факела» – «Крылья Советов» (19 августа).
- «Факел» играет в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»