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    Василенко: «Неприятные эмоции после ничьей с «Уралом»

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Урала» (0:0).

    «Эмоции неприятные, потому что мы рассчитывали на победу. В первом тайме была спешка в завершающей стадии. Мы не дали создать сопернику острых голевых эпизодов, но сами не забили.

    Каждое очко – это зерно в общую копилку, но для нас сейчас ничья на домашнем стадионе при такой поддержке – потеря. Мы не удовлетворены», – сказал Василенко.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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