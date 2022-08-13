Василенко: «Неприятные эмоции после ничьей с «Уралом»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ против «Урала» (0:0).

«Эмоции неприятные, потому что мы рассчитывали на победу. В первом тайме была спешка в завершающей стадии. Мы не дали создать сопернику острых голевых эпизодов, но сами не забили.

Каждое очко – это зерно в общую копилку, но для нас сейчас ничья на домашнем стадионе при такой поддержке – потеря. Мы не удовлетворены», – сказал Василенко.