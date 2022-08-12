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    Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года

    Журнал France Football назвал все 30 претендентов на «Золотой мяч». Впервые награда будет вручена по итогам сезона, а не года.

    Впервые с 2005 года в список номинантов не попал Лионель Месси.

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    Источник: твиттер France Football

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13815

      Skull_Boy 7 минут назад

      А игроков Шпор и Юве за какие заслуги впихали, а тем более что там делает плакса, кот. обосрался по полной по итогам сезона и лучший Бензема

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      Рейтинг: +652

      Lipatoff 32 минуты назад

      Месси все равно достоин всегда

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