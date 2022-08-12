Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года

Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года

12 августа 2022, 21:47
11

Журнал France Football назвал все 30 претендентов на «Золотой мяч». Впервые награда будет вручена по итогам сезона, а не года.

Впервые с 2005 года в список номинантов не попал Лионель Месси.

Еще по теме:
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала» 12
Источник: твиттер France Football
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lipatoff
1660330836
Месси все равно достоин всегда
Ответить
Skull_Boy
1660332376
А игроков Шпор и Юве за какие заслуги впихали, а тем более что там делает плакса, кот. обосрался по полной по итогам сезона и лучший Бензема
Ответить
JTherry
1660333452
по итогам сезона Золотой мяч получит Карим Бензема (Реал) - самый достойный номинант...
Ответить
Loko_Roma
1660333552
Но мяч всеравно дадут гном гномычу, вот умора когда он будет говорить, что это самый лучший его сезон
Ответить
Боратти
1660334282
Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция) Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай) Майк Меньян («Милан», Франция) Правда что ли???
Ответить
Oldtrafford83
1660370555
Только Бенз и никто больше!!!
Ответить
Теркчанин
1660417959
1.Бензема 2.Левандовски 3.Салах.любой из них достоин ЗМ
Ответить
Главные новости
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
2
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
5
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
3
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
8
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
15:52
Фото«Астон Вилла» продала игрока сборной Ямайки
15:44
Фото«Челси» расстался с 3 игроками
15:35
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
00:24
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Вчера, 15:47
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
Вчера, 02:04
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
Вчера, 00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
Вчера, 00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
1 сентября
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
1 сентября
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+