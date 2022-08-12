Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года

Журнал France Football назвал все 30 претендентов на «Золотой мяч». Впервые награда будет вручена по итогам сезона, а не года.
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)
- Рафаэл Леау («Милан», Португалия)
- Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция)
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
- Йозуа Киммих («Бавария», Германия)
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия)
- Винисиус («Реал», Бразилия)
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
- Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)
- Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария», Польша)
- Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)
- Каземиро («Реал», Бразилия)
- Хын-Мин Сон («Тоттенхэм», Южная Корея)
- Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия)
- Карим Бензема («Реал», Франция)
- Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
- Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия)
- Садио Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал)
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай)
- Майк Меньян («Милан», Франция)
- Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- Себастьян Аллер («Боруссия» Д / «Аякс», Кот-д′Ивуар)
- Лука Модрич («Реал», Хорватия)
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)
- Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)
- Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Д, Норвегия)
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
- Душан Влахович («Ювентус», Сербия).
Впервые с 2005 года в список номинантов не попал Лионель Месси.
Источник: твиттер France Football