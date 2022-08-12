«Это чистый коллапс. Он сорвался с рельс». Селюк – о «Локомотиве»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». По его мнению, в клубе коллапс.
«К сожалению для «Локомотива», никаких санкций к тренерскому штабу не последует, и дело не в том, проиграют они предстоящую игру (с «Крыльями Советов») или нет. Видно, что «Локомотив» сорвался с рельс.
На прошлой неделе они проиграли 0:3 («Краснодару»), и при этом говорят о том, что мы же лучше играем. Мне очень грустно от такого. Команда на 14-м месте и то, что я вижу, это чистый коллапс», – сказал Селюк.
- У «Локомотива» 2 очка после 4 туров.
- Завтра, 13 августа, «Локомотив» примет в 4-м туре РПЛ «Крылья Советов».
- «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Metaratings