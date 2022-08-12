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    «Это чистый коллапс. Он сорвался с рельс». Селюк – о «Локомотиве»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». По его мнению, в клубе коллапс.

    «К сожалению для «Локомотива», никаких санкций к тренерскому штабу не последует, и дело не в том, проиграют они предстоящую игру (с «Крыльями Советов») или нет. Видно, что «Локомотив» сорвался с рельс.

    На прошлой неделе они проиграли 0:3 («Краснодару»), и при этом говорят о том, что мы же лучше играем. Мне очень грустно от такого. Команда на 14-м месте и то, что я вижу, это чистый коллапс», – сказал Селюк.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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