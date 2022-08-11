Тренер «Амкала»: «Идеальный расклад – выиграть Кубок России»

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко назвал задачи команды в Кубке России.

– Какой ваш идеальный расклад на Кубок России?

– Выиграть Кубок России!

– А в финале с кем?

– Да все равно, главное туда добраться.

– Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?

– Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.

– Разбирали ли уже своего соперника?

– Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.

– Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.

– Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».

– Есть ли варианты с главным стадионом?

– Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.