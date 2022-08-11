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  • Тренер «Амкала»: «Идеальный расклад – выиграть Кубок России»

Тренер «Амкала»: «Идеальный расклад – выиграть Кубок России»

11 августа 2022, 22:31
5

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко назвал задачи команды в Кубке России.

– Какой ваш идеальный расклад на Кубок России?

– Выиграть Кубок России!

– А в финале с кем?

– Да все равно, главное туда добраться.

– Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?

– Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.

– Разбирали ли уже своего соперника?

– Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.

– Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.

– Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».

– Есть ли варианты с главным стадионом?

– Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.

  • Матч «Амкала» станет первым в розыгрыше Кубка России-2022/23.
  • Соперник – «Зоркий» из Красногорска.
  • Игра состоится во вторник, 16 августа.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Амкал Зубко Денис
Комментарии (5)
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Alex Y
1660247556
Шутники))
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mutabor0992
1660249579
Походу этот кантик либо под наркотой,либо клиент психо-невро диспансера...
Ответить
СвинкаСправедливости
1660250234
Они пролетят команде из второй лиге, любой. Просто их перебегают.
Ответить
Axe111
1660251860
Даже как-то стыдно смеяться над этим
Ответить
paracetamol
1660284623
Все хумно собрали или еще где завалялось?
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