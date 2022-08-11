Тренер «Амкала»: «Идеальный расклад – выиграть Кубок России»

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко назвал задачи команды в Кубке России.
– Какой ваш идеальный расклад на Кубок России?
– Выиграть Кубок России!
– А в финале с кем?
– Да все равно, главное туда добраться.
– Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?
– Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.
– Разбирали ли уже своего соперника?
– Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.
– Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.
– Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».
– Есть ли варианты с главным стадионом?
– Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.
- Матч «Амкала» станет первым в розыгрыше Кубка России-2022/23.
- Соперник – «Зоркий» из Красногорска.
- Игра состоится во вторник, 16 августа.