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    Тренер «Амкала»: «Идеальный расклад – выиграть Кубок России»

    Главный тренер «Амкала» Денис Зубко назвал задачи команды в Кубке России.

    – Какой ваш идеальный расклад на Кубок России?

    – Выиграть Кубок России!

    – А в финале с кем?

    – Да все равно, главное туда добраться.

    – Можно ли сказать, что мечта уже сбылась?

    – Всегда хочется ставить перед собой новые цели и их добиваться, поэтому все еще впереди.

    – Разбирали ли уже своего соперника?

    – Разбирали и сейчас будем разбирать и эту игру, и следующую. Мы все время указываем и показываем на наши ошибки и ошибки соперника.

    – Известно ли что-то по стадиону? Вчера была информация, что рассматривается Спортивный городок.

    – Да, рассматривается. Скорее всего, будем играть в «Лужниках».

    – Есть ли варианты с главным стадионом?

    – Не знаю, от меня это не зависит. Где скажут играть, там и будем.

    • Матч «Амкала» станет первым в розыгрыше Кубка России-2022/23.
    • Соперник – «Зоркий» из Красногорска.
    • Игра состоится во вторник, 16 августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1498

      Alex Y 25 минут назад

      Шутники))

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