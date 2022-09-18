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    Денис Зубко

    Тренер
    Имя Денис
    Отчество Иванович
    Фамилия Зубко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 ноября 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Амкал 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.08.2022 Амкал 1(8) : 1(7) Зоркий
    31.08.2022 Тверь 0 : 1 Амкал
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