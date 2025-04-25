Зубко – о гегемонии «Зенита»: «Чемпионства «Спартака» в 1990-е тоже кому-то не нравились»

Бывший форвард «Зенита» Денис Зубко высказался о гегемонии клуба.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

Столько же было у «Спартака» в 1990-е годы.

7 раз подряд чемпионат России не выигрывал никто.

– Понимаете тех, кто устал от гегемонии «Зенита»?

– А в чемпионате Франции постоянно побеждал «ПСЖ». «Зенит» эти годы был более стабильным, поэтому и выигрывал золото. Давайте вспомним, когда «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Кому-то это тоже не нравилось, а футболисты «Спартака», конечно, рады этому. Ни один футболист не скажет, что ему неприятно выигрывать.