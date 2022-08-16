Главный тренер «Амкала»: «Хотелось бы сыграть в финале Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко высказался о «Твери» – следующем сопернике команды в Кубке России.
«Тверь» — хорошая команда из ПФЛ. Посмотрим, разберeм. Будем готовиться. Если мы будем продолжать также играть и удача будет на нашей стороне, то как можно дальше зайдeм. Много факторов будет складываться. Будем работать и двигаться дальше.
Я играл за «Зенит»? Хотелось бы в финале Кубка с ним встретиться», — сказал Зубко.
- «Амкал» обыграл в 1-м раунде Кубка России «Зоркий».
- Зубко выступал за «Зенит» с 1995 по 1996 год.
- В 49 матчах он забил 11 голов.
Источник: «Чемпионат»