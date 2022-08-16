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    Главный тренер «Амкала»: «Хотелось бы сыграть в финале Кубка России с «Зенитом»

    Главный тренер «Амкала» Денис Зубко высказался о «Твери» – следующем сопернике команды в Кубке России.

    «Тверь» — хорошая команда из ПФЛ. Посмотрим, разберeм. Будем готовиться. Если мы будем продолжать также играть и удача будет на нашей стороне, то как можно дальше зайдeм. Много факторов будет складываться. Будем работать и двигаться дальше.

    Я играл за «Зенит»? Хотелось бы в финале Кубка с ним встретиться», — сказал Зубко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14844

      Fusballer 5 минут назад

      Если и дальше будете донатить, то вполне возможно)

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