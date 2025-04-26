Зубко назвал лучшего форварда в российской истории – это не Дзюба

Бывший игрок «Зенита» Денис Зубко составил топ-3 нападающих в российской истории.
– Дзюба побил его рекорд по количеству голов в чемпионатах России, который держался 20 лет. Недавно обогнал и Кержакова. Кто из этих нападающих для вас на первом месте?
– Веретенников. Рекорд Уэйна Гретцки тоже долго продержался. Но всегда находятся люди, которые их переписывают.
– А кто на втором?
– Кержаков – второй, Дзюба – третий.
- Зубко сейчас тренирует детей в Петрозаводске.
- Дзюба летом станет свободным агентом – истекает контракт с «Акроном».
- 55-летний Веретенников сейчас входит в штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «Чемпионат»