В «Локомотиве» рассказали о состоянии Фассона после операции

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию в Германии.
В конце июля футболист порвал крестообразную связку колена.
«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объeм работ – проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.
Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведeт там.
Затем он вернeтся в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», – рассказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.
- «Локомотив» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- 21-летний бразилец успел провести за новую команду 2 матча.
- Сроки его восстановления – 8 месяцев.
Источник: сайт «Локомотива»