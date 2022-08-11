В «Локомотиве» рассказали о состоянии Фассона после операции

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию в Германии.

В конце июля футболист порвал крестообразную связку колена.

«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объeм работ – проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.

Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведeт там.

Затем он вернeтся в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», – рассказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.