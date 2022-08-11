Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    В «Локомотиве» рассказали о состоянии Фассона после операции

    Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию в Германии.

    В конце июля футболист порвал крестообразную связку колена.

    «Операция прошла успешно. Был выполнен полный объeм работ – проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска.

    Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведeт там.

    Затем он вернeтся в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», – рассказал главный врач «Локо» Игорь Калюжный.

    • «Локомотив» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт на 4 года.
    • 21-летний бразилец успел провести за новую команду 2 матча.
    • Сроки его восстановления – 8 месяцев.

    Новости по теме
    Циннбауэр: «Руководство «Локомотива» выразило недовольство и поддержку» 2
    Где смотреть «Локомотив» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 13 августа
    «Это полный ***. Ведут себя как девочки». Пейчинович – об отъезде легионеров из РПЛ 7
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11