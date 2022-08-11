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    Десять клубов РПЛ проголосовали за показ Кубка России на «Яндексе»

    Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за основного вещателя и титульного спонсора обновленного Кубка России.

    По информации «РБ Спорт», десять клубов проголосовали за вариант с трансляцией матчей на «Яндексе» и Betboom в роли титульного спонсора.

    Шесть клубов – «Зенит», «Сочи», «Оренбург», «Урал», «Химки» и «Крылья Советов» – проголосовали за вариант с «Матч ТВ» и «Фонбет».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9043

      R_a_i_n 37 минут назад

      Шесть клубов – «Зенит», «Сочи», «Оренбург»... а дальше можно не перечислять уже)))

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      Рейтинг: +139

      НикКин 55 минут назад

      Спасибо не надо нам вашего яндекса как не будь из без кубка проживу

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      Рейтинг: +24554

      bset 1 час назад

      Решили короче клубы РПЛ продвинуть в этом турнире. У тех отдельная ветка верхняя, они после поражения могут еще раз попробовать свои силы в нижней ветке. Надо было назвать турнир "Кубок РПЛ и обслуга"

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      Рейтинг: +3060

      acor94 1 час назад

      Надо как в Европе, принимать решение только если все клубы поддерживают. Если один против яндекса, то голосование не проходит. А у нас какая то диктатура, где настоящая демократия?

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      Рейтинг: +121

      эд100 > acor94 1 час назад

      а то как влияет газпром на матч ТВ, да на всё, это не диктатура?! о какой демократии речь? Где матч ТВ, и где демократия! вот ведь привычка уже привилась. теперь чуть что по другому, так уже плохо. диктатура...., смешно

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      Рейтинг: +24554

      bset > acor94 1 час назад

      Демократия - это мнение большинства, а не одинаковое мнение всех. Если решать все единогласно, то никакие решения никогда приниматься не будут, если там больше 10 участников.

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      Рейтинг: +3060

      acor94 > bset 12 минут назад

      Ну никто не выкупил иронии...

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