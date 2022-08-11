Десять клубов РПЛ проголосовали за показ Кубка России на «Яндексе»

Клубы РПЛ на общем собрании лиги проголосовали за основного вещателя и титульного спонсора обновленного Кубка России.

По информации «РБ Спорт», десять клубов проголосовали за вариант с трансляцией матчей на «Яндексе» и Betboom в роли титульного спонсора.

Шесть клубов – «Зенит», «Сочи», «Оренбург», «Урал», «Химки» и «Крылья Советов» – проголосовали за вариант с «Матч ТВ» и «Фонбет».