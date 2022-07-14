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Клубы РПЛ согласовали реформу Кубка России. Турнир пройдет по формуле Кубка лиги

Клубы РПЛ приняли ряд решений на сегодняшнем общем собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», клубы договорились о том, что:

  • Кубок России предстоящего сезона пройдeт по формуле Кубка РПЛ;
  • Представители РПЛ войдут в рабочую группу по реформе Кубка страны;
  • Переговоры по распределению денег от проведения Кубка (а организаторы Кубка РПЛ привлекли хорошие деньги) продолжатся;
  • Распределение доходов от коммерческих доходов РПЛ между клубами – в пропорции 50/50: первая часть в зависимости от занятого места, вторая – в равных долях.

Таким образом, Кубок РПЛ, который должен был стартовать 26 июля, не состоится.

Ранее сообщалось, что три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +3812

    Spirit_78 7 минут назад

    А жаль. Интересно было бы посмотреть на кубок лиги.

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    Рейтинг: +3451

    Axe111 17 минут назад

    О Боже

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    Рейтинг: +2958

    acor94 25 минут назад

    Тогда кубок рпл проводите по старому формату кубка России))

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