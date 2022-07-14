Клубы РПЛ согласовали реформу Кубка России. Турнир пройдет по формуле Кубка лиги

Клубы РПЛ приняли ряд решений на сегодняшнем общем собрании лиги.

По информации «РБ Спорт», клубы договорились о том, что:

Кубок России предстоящего сезона пройдeт по формуле Кубка РПЛ;

Представители РПЛ войдут в рабочую группу по реформе Кубка страны;

Переговоры по распределению денег от проведения Кубка (а организаторы Кубка РПЛ привлекли хорошие деньги) продолжатся;

Распределение доходов от коммерческих доходов РПЛ между клубами – в пропорции 50/50: первая часть в зависимости от занятого места, вторая – в равных долях.

Таким образом, Кубок РПЛ, который должен был стартовать 26 июля, не состоится.

Ранее сообщалось, что три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.