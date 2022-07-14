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  • Стал известен формат обновленного Кубка России и расписание матчей

Стал известен формат обновленного Кубка России и расписание матчей

14 июля 2022, 17:15
9

Появилась схема проведения Кубка России сезона-2022/23 в новом формате.

«Турнир пройдет в несколько этапов. 16 команд РПЛ стартуют в турнире с группового этапа: по четыре команды в каждой группе. Первый тур группового этапа запланирован на 30–31 августа, заключительный – 8 ноября.

Полностью расписание выглядит следующим образом:

  • 1-й тур – 30–31 августа;
  • 2-й тур – 13–14 сентября;
  • 3-й тур – 29 сентября;
  • 4-й тур – 11–12 октября;
  • 5-й тур – 25–26 октября;
  • 6-й тур – 8–9 ноября.

Команды сыграют по круговой системе: три матча дома и три в гостях. Две лучшие команды выходят в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, третьи команды – в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, а занявшие четвертые места в группах выбывают из турнира.

Проигравшие команды в четвертьфиналах верхней сетки плей-офф попадают в четвертьфинал нижней сетки. Такая же схема предусмотрена в полуфиналах и финалах. Матчи плей-офф стартуют в феврале 2023 года.

Важно отметить, что в верхней сетки плей-офф предусмотрен двухматчевый формат встреч, а в нижней части команды выявят победителя в одной игре. Победители финалов обеих сеток встретятся в Суперфинале.

Команды Первой и Второй лиг в плей-офф будут пробиваться по другой схеме. Большая часть команд Первой лиги вступит в борьбу со стадии 1/32 финала. В нижнюю сетку плей-офф попадут четыре победителя 1/8 финала», – сообщает «Матч ТВ».

Фото: «Матч ТВ»

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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Беспонтий
1657808633
после этой фигни у победителей финалов обеих сеток возьмут мазок и объявят победителем тот клуб у которого столетний юбилей
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Давид59
1657810173
Кому-то явно было нечего делать. Только с бодуна такое можно было придумать
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JI e x a
1657810472
Так, стоп, что-то непонятно. Получается, в четвертьфинал нижней сетки выходит четыре команды из группы, занявшие третьи места. Потом туда падает ещё четыре команды из верхней сетки, которые проиграли. Получается восемь. А что делать с первой лигой? Получается, ещё четыре команды добавляются в сетку из низших лиг, плюс те 8, что уже там будет, итого 12. Что за четвертьфинал из 12 команд будет в нижней сетке?
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paracetamol
1657813016
Почему в нижней части 1 матч, непонятно! Они чё, в бейсбол играют?
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kostilio
1657815592
полная хрень
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zigbert
1657822958
Усложнили сетку до некуда.
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