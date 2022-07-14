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Стал известен формат обновленного Кубка России и расписание матчей

Появилась схема проведения Кубка России сезона-2022/23 в новом формате.

«Турнир пройдет в несколько этапов. 16 команд РПЛ стартуют в турнире с группового этапа: по четыре команды в каждой группе. Первый тур группового этапа запланирован на 30–31 августа, заключительный – 8 ноября.

Полностью расписание выглядит следующим образом:

  • 1-й тур – 30–31 августа;
  • 2-й тур – 13–14 сентября;
  • 3-й тур – 29 сентября;
  • 4-й тур – 11–12 октября;
  • 5-й тур – 25–26 октября;
  • 6-й тур – 8–9 ноября.

Команды сыграют по круговой системе: три матча дома и три в гостях. Две лучшие команды выходят в четвертьфинал верхней сетки плей-офф, третьи команды – в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, а занявшие четвертые места в группах выбывают из турнира.

Проигравшие команды в четвертьфиналах верхней сетки плей-офф попадают в четвертьфинал нижней сетки. Такая же схема предусмотрена в полуфиналах и финалах. Матчи плей-офф стартуют в феврале 2023 года.

Важно отметить, что в верхней сетки плей-офф предусмотрен двухматчевый формат встреч, а в нижней части команды выявят победителя в одной игре. Победители финалов обеих сеток встретятся в Суперфинале.

Команды Первой и Второй лиг в плей-офф будут пробиваться по другой схеме. Большая часть команд Первой лиги вступит в борьбу со стадии 1/32 финала. В нижнюю сетку плей-офф попадут четыре победителя 1/8 финала», – сообщает «Матч ТВ».

Фото: «Матч ТВ»

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:15
Комментарии2
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    Рейтинг: +5770

    Давид59 51 секунду назад

    Кому-то явно было нечего делать. Только с бодуна такое можно было придумать

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    Рейтинг: +3986

    Беспонтий 26 минут назад

    после этой фигни у победителей финалов обеих сеток возьмут мазок
    и объявят победителем тот клуб у которого столетний юбилей

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