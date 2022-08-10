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    Суперкубок УЕФА. «Реал» победил в Хельсинки «Айнтрахт» и в пятый раз взял трофей

    «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА оказался сильнее «Айнтрахта». Победный мяч забил защитник Давид Алаба.

    Мадридцы взяли этот трофей в пятый раз в истории и впервые с 2017 года.

    Пять Суперкубков УЕФА – это повторение рекорда «Барселоны» и «Милана».

    Встреча прошла в Хельсинки.

    «Айнтрахт» проиграл два последних матча с общим счетом 1:8.

    Суперкубок УЕФА

    Реал (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алаба, 37; 2:0 – Бензема, 65.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Менди, Кроос (Чуамени, 85), Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Винисиус (Себальос, 85), Бензема.

    «Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Тута, Кнауфф.

    Предупреждения: нет – Аларио, 90+2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2022 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4002

      mutabor0992 1 час назад

      Класс команд несопостовим.Да уж ...Супер кубок уже не тот.

      2
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      Рейтинг: +7807

      vladik12 > mutabor0992 20 минут назад

      Ну а кто виноват, что "Трахт" выиграл Лигу Европы? Они по праву заслужили сыграть за Суперкубок.

      0
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      Рейтинг: +11970

      DeStar 1 час назад

      ай, был хороший матч пока реал на забил хрен на 70 минуте почти сразу после гола.
      Выносить мяч вперед 20 минут так себе футбол,зачем анчелотти выпускал кучу игроков, чтоб они мяч дальше 20 минут выбивали. Так то победе рад. Но концовка скукота

      1
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      Рейтинг: +148

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Легко и непринужденно, на классе забрал Реал Суперкубок УЕФА

      1
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