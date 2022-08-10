Суперкубок УЕФА. «Реал» победил в Хельсинки «Айнтрахт» и в пятый раз взял трофей

«Реал» в матче за Суперкубок УЕФА оказался сильнее «Айнтрахта». Победный мяч забил защитник Давид Алаба.

Мадридцы взяли этот трофей в пятый раз в истории и впервые с 2017 года.

Пять Суперкубков УЕФА – это повторение рекорда «Барселоны» и «Милана».

Встреча прошла в Хельсинки.

«Айнтрахт» проиграл два последних матча с общим счетом 1:8.

Суперкубок УЕФА

Реал (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алаба, 37; 2:0 – Бензема, 65.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Менди, Кроос (Чуамени, 85), Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Винисиус (Себальос, 85), Бензема.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Тута, Кнауфф.

Предупреждения: нет – Аларио, 90+2.