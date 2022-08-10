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  • Суперкубок УЕФА. «Реал» победил в Хельсинки «Айнтрахт» и в пятый раз взял трофей

Суперкубок УЕФА. «Реал» победил в Хельсинки «Айнтрахт» и в пятый раз взял трофей

10 августа 2022, 23:52
4

«Реал» в матче за Суперкубок УЕФА оказался сильнее «Айнтрахта». Победный мяч забил защитник Давид Алаба.

Мадридцы взяли этот трофей в пятый раз в истории и впервые с 2017 года.

Пять Суперкубков УЕФА – это повторение рекорда «Барселоны» и «Милана».

Встреча прошла в Хельсинки.

«Айнтрахт» проиграл два последних матча с общим счетом 1:8.

Суперкубок УЕФА

Реал (Испания) – Айнтрахт (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алаба, 37; 2:0 – Бензема, 65.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 85), Милитао, Алаба, Менди, Кроос (Чуамени, 85), Модрич (Родриго, 67), Каземиро, Вальверде (Камавинга, 76), Винисиус (Себальос, 85), Бензема.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде (Гетце, 58), Туре (Аларио, 70), Борре, Ленц, Линдстрем (Коло-Муани, 58), Тута, Кнауфф.

Предупреждения: нет – Аларио, 90+2.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Айнтрахт
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1660165009
Легко и непринужденно, на классе забрал Реал Суперкубок УЕФА
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DeStar
1660166336
ай, был хороший матч пока реал на забил хрен на 70 минуте почти сразу после гола. Выносить мяч вперед 20 минут так себе футбол,зачем анчелотти выпускал кучу игроков, чтоб они мяч дальше 20 минут выбивали. Так то победе рад. Но концовка скукота
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mutabor0992
1660166753
Класс команд несопостовим.Да уж ...Супер кубок уже не тот.
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